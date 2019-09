Axel Muñiz lanza un nuevo sencillo

Paralelo al éxito de la serie y gira de Go vive a tu manera, que ha tenido una gran repercusión en gran parte del mundo y principalmente en el cono sur en países tales como: Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Colombia y Perú; Axel Muñiz presenta su nuevo sencillo titulado Like That feat. Sweet California, un poderoso tema pop urbano con tintes latinos, escrito por Leroy Sánchez, Ettore Grenci, Diego Córdova, Alba Reig, Sonia Gómez y Tamy Nsue.

Like That fue grabada y producida en Los Ángeles, CA y Madrid España por Ettore Grenci y Diego Córdoba y en esta ocasión el joven cantauto se hace acompañar por la banda de música pop femenina más grande en España: Sweet California. El video oficial de Like That fue filmado recientemente en locaciones de Buenos Aires, Argentina y Madrid, España; bajo la dirección de Martín Benchimol y la producción de Pablo Aparo de Bunda Films. Axel Muñiz, cantautor mexicano, nacido en la ciudad de México, domina instrumentos tales como la guitarra, el piano y la batería. Ha colaborado con estrellas internacionales de la música dance pop y urbano latino, tales como Alexandra Stan (Rumania), Joey Montana (Panamá), Maite Perroni (México) y Juan Magán (España). Actualmente es uno de los protagonistas de la primera serie infanto-juvenil, original de Netflix titulada: Go vive a tu manera, misma que fue estrenada el pasado 22 de febrero en más de 190 países en el mundo. La segunda temporada fue estrenada en dicha plataforma el pasado 21 de junio. Con este exitoso proyecto recientemente realizó 13 shows sold out en el Teatro Opera Orbis de Buenos Aires. Esta gira, lo ha llevado a realizar una extensa gira de conciertos por el interior de Argentina, misma que culminará en el Luna Park de Buenos, Aires, este próximo 21 de septiembre y que continuará hasta fin de este 2019 por varios países del cono sur, tales como Uruguay, Perú y Brasil.