CoDi, punto crítico en ciberseguridad Toks refuerza apoyo a empresas

La llegada a partir del 30 de septiembre de la plataforma Cobro Digital (CoDi) del Banco de México (Banxico) abre una ventana de vulnerabilidad que implica un mayor reto de ciberseguridad para los bancos.

"Definitivamente la abre (...) se están preparando para protegerse y no ser vulnerados", dijo el director general de Fortinet en México, Eduardo Zamora.

En entrevista, el directivo comentó que los bancos necesitarán aplicar las más recientes tecnologías de protección y dejar de ver a la ciberseguridad como un gasto.

"Es un punto crítico en que los bancos tienen que protegerse mucho más con tecnologías evolutivas. El tema es que los bancos tengan la consciencia y la disposición a proteger todo su entorno y no a decir 'es un gasto y no una inversión que me va a permitir sacar mis nuevos servicios, atender mejor al cliente'. Por eso la ciberseguridad es un habilitador de negocio", explicó.

Para apoyar al campo mexicano, la cadena de restaurantes Toks ha incorporado a su red de proveedores algunos alimentos artesanales hechos por pequeños productores.

El chocolate artesanal, la miel de abeja, la mermelada de fresa, la granola y el mole que venden en la zona de cajas provienen de pequeñas comunidades, y son alimentos sin conservadores, saborizantes o colorantes artificiales. Pero además de los alimentos a la venta, en su menú también utilizan nuez caramelizada, café, cajeta, mole negro oaxaqueño, obleas de Xochimilco, así como vainilla para la marca Shake Shack, que procede de fabricantes locales.

Gustavo Pérez Berlanga, director de Responsabilidad Social y Proyectos Productivos de Toks, explicó que esta iniciativa nació en octubre de 2003 y el primer producto que incorporaron fue la miel de abeja Amuzga, originaria de la comunidad de Xochistlahuaca, Guerrero, donde se benefició a 48 apicultores, cada uno con 50 a 70 colmenas.

"A raíz de este proyecto nos adentramos en la realidad del campo mexicano y nos hizo mucho más sensibles y empáticos con ellos", comentó Pérez Berlanga.