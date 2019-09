Contrastes sociales y económicos inspiran filme 'Mano de obra'

Los contrastes sociales en México sirvieron de inspiración para David Zonana en su ópera prima Mano de obra, que debutó con éxito en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Después de su estreno mundial en el Festival de Cine de Toronto, Mano de obra llegó a España con la historia de “Francisco”, interpretado por Luis Alberti y un grupo de trabajadores de la construcción, quienes levantan una casa en una zona de lujo en la Ciudad de México.

Tras la muerte accidental de su hermano en la obra, “Francisco” se entera de que su cuñada viuda no recibirá ninguna indemnización del rico propietario de la casa. Después de soportar nuevos abusos contra él y sus colegas, y tras haber reclamado varias veces lo que les corresponde, finalmente se toma la justicia por su mano.

“En México y otros países Latinoamérica hay mucho contraste social y económico, es algo con lo que vivimos, crecí en ese contexto, es un tema difícil, pero a la vez presente y al crecer siendo testigo de todo eso surge la idea de esta película”, indicó el realizador en conferencia de prensa.

El cineasta refirió que en la cinta intenta analizar tanto los aspectos positivos como los negativos, pues “México es un país que a mí me encanta, no lo tengo que mencionar aquí porque creo que es un país que todos conocemos, tiene su parte muy vibrante y tiene también valores oscuros que en este caso son reflejados en la película, no como algo que sea general, pero sí me interesó reflejarlo”.

La cinta compite por la Concha de Oro de la 67 edición del encuentro fílmico, junto con otras 16 cintas como Blackbird, The songs of names, A dark-dark man, The audition, Y llovieron los pájaros, La hija de un ladrón, La trinchera infinita, La mu yu ga bei, Mientras dure la guerra, Pacificado, Patrick, Proximak, Rocks, Thalasso, entre otros.

Mano de obra también se presentará en la Selección Oficial de la edición 17 del Festival Internacional de Cine de Morelia, donde participa en la categoría de Mejor Largometraje Mexicano.