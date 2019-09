Cinco pasos para identificar fake news

Las fake news o noticias falsas no son algo nuevo, pero gracias a las redes sociales, estas se convirtieron en un fenómeno preocupante en ascenso.

Las fake news se convirtieron en una herramienta fundamental para el marketing web y la nueva economía digital, que, a base de clicks y tiempo de permanencia en un sitio, ganan cantidades enormes de dinero.

Durante la era de la web 2.0 las noticias falsas llegaban a través de correos electrónicos, pero no tenían la efectividad de contagio que lo que resulta al compartir un hipervínculo en un muro de Facebook o en un tweet.

El teórico de la comunicación y politólogo, Noam Chomsky, dijo que, en una era dominada por las redes sociales, surgió un fenómeno llamado posverdad, que es la distorsión deliberada de la realidad que apela a las creencias emocionales y subjetivas de un ser, con el fin de manipular a un grupo para influir dentro de un tema de interés social o político, y este fenómeno se ha fortalecido con las noticias falsas.

A partir de las elecciones para la presidencia de Estados Unidos, en las que ganó Donald Trump, agencias empezaron a utilizar las fake news como herramientas en el ambiente político, moldeando la elección completa, según se reveló en la investigación de Cambridge Analytica.

Por lo problemático que ha resultado ser este fenómeno, de acuerdo con de la Federación

Internacional de Archivos Bibliográcos y The British Council, los siguientes consejos te ayudarán a identificar las noticias falsas, para no reproducirlas en las redes sociales.

Primero: Hay que verificar la fuente de las noticias, que sea un medio de comunicación confiable con un nombre y una trayectoria consolidada. Para esto podrás utilizar las fuentes oficiales y sus registros, además de tu conocimiento empírico y el de algún familiar.

Segundo: Verificar el dominio y URL de la página que estás consultando. Hay agencias que utilizan el nombre de grandes medios de comunicación, pero estos tienen que usar direcciones web con variaciones en su redacción, por eso tendrás que verificarlo minuciosamente.

Tercero: Estudia con cuidado el sitio web al que accediste. Los medios de comunicación confiables suelen tener una sección en donde presentan su misión y su visión, además de su organigrama y dirección física, y los sitios falsos suelen carecer de esto, o explican su origen inverosímil o satírico.

Cuarto: Tendrás que ver si en otros medios de comunicación la misma noticia fue reproducida. Puedes utilizar el servicio de Google Noticias, poniendo el titular o palabras claves sobre el tema; Google solamente mostrará los resultados que provengan de fuentes verificadas.

Quinto: Lee el cuerpo del texto e identifica su construcción ortográfica y gramatical. Los medios de comunicación oficiales suelen tener a editores que no permiten errores. Además de esto, ve si la noticia contiene alguna fuente o estadística oficial, si solamente utiliza adjetivos y hace conjeturas, probablemente sea falsa.

Si no has leído el cuerpo del texto y solamente has consultado el titular, abstente de compartirlo. Medios de comunicación y agencias digitales utilizan algo que, en términos modernos se conoce como clickbait o carnada, y esto es un titular atractivo que no revela la naturaleza real del acontecimiento.