Reportan fuerte incendio en rascacielos del Times Square de Nueva York

El fuego se registró en el número 45 del Hyatt Times Square que fue evacuado, mientras arribaban los servicios de emergencia, según un reporte de la edición electrónica del diario The New York Times.

“Tres personas tuvieron heridas leves”, confirmó el Departamento de Bomberos a su llegada al lugar para atender el siniestro.

De acuerdo con lo reportado, las llamas podrían haberse originado en unas tuberías del interior del edificio.

#FDNY members are operating on scene of an all-hands fire at 145 West 45 St #Manhattan. There are currently no injuries reported. pic.twitter.com/u1edcYC3ML