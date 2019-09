Inicia planeación de presupuesto 2020 en Lerdo

Con la finalidad de conocer las demandas ciudadanas en las cinco Villas y las 53 comunidades que componen el área rural de Lerdo y poder planear el presupuesto para el año 2020, ayer por la mañana el presidente municipal, Homero Martínez, sostuvo una reunión con los presidentes de las villas y los jefes de cuartel, quienes plasmaron por escrito sus principales demandas.

El evento denominado "Integración del presupuesto 2020: Encuentro con presidentes de las Juntas Municipales de Gobierno y Jefes de Cuartel", tuvo verificativo en el Lobby del Teatro Centauro de esta ciudad.

En la reunión, el munícipe dijo que para establecer un presupuesto que permita cubrir las necesidades más urgentes de la sociedad, es necesario conocerlas.

Homero Martínez señaló que no será un presupuesto de ocurrencias, sino ajustado a una "dura" realidad que se vive en todo el municipio y donde en el caso de la zona rural, muchas de las comunidades sufren de gran marginación.

Ahí mismo dio a conocer que sostuvo una plática con el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual dejó como resultado la pronta habilitación de 32 obras de ampliación de red eléctrica que no están conectadas.

"Ya sé que no es cierto que no se hayan conectado por falta de pago o por adeudos a esta empresa, ya llegamos a un acuerdo y en un tiempo no mayor a tres meses tendremos esas obras concluidas".

Habló de los megatanques localizados en las zonas rurales y llamó al director de Obras Públicas, Juan Antonio Sánchez López, a hacer una minuciosa revisión y aplicar las fianzas de vicios ocultos, "si son responsables los constructores, que ellos lo resuelvan, los sometemos al área jurídica y punto, hay que apretar para resolver la problemática del agua potable", acotó.

El alcalde se comprometió a integrar un presupuesto para el próximo año que sea real a las necesidades más urgentes.