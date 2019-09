Es bueno saberlo

¿Cuál es la palabra que significa asistente, y a medida que se le van quitando sílabas, resultan tres palabras que expresan una alhaja, un hueso humano y una bebida? Si no puedes resolverlo, más adelante te lo diré al igual que esta Adivinanza: Es como algunas cabezas, y lleva dentro un cerebro, si la divido en dos piezas y si la como lo celebro. ¿Qué es? Pregunta: ¿Cómo se llaman las cuatro clases de números. 1,2,3… 1º., 2º., 3º,,… ¼, ½, ¾,… Doble, triple, cuádruple,…? ¿De quién se trata? Reina de Inglaterra, segunda mujer de Enrique VIII después del divorcio con Catalina de Aragón y de quien era dama de honor. Acusada de traición y adulterio fue decapitada. ¿Quién es?

CONOCIMIENTOS: Simón Templar, es quizá uno de los personajes más conocidos en el Reino Unido, creado por Leslie Charteris desde 1928, es un ladrón conocido como El Santo, y sus hazañas heroicas salvan de alguna manera su reputación nefasta. Su sentido del humor, sus comentarios cómicos e irónicos y la tarjeta de presentación que deja en sus escenas del crimen lo hicieron famoso en la serie de televisión en la década de 1960. Se dedica a robar a los políticos corruptos y a personas del bajo mundo y cubre sus gastos con el 10% de sus víctimas y el resto lo devuelve a sus propietarios o a la caridad como un Robin Hood moderno de la delincuencia. Sus temas tratan sobre juegos de confianza, asesinatos misteriosos y espionaje, seguido por un inspector de Scotland Yard que trata de ponerlo tras las rejas. Con novelas gráficas, cuentos, series de radio y TV, así como películas. A Roger Moore se le identifica más con el personaje.

LOS LEONES: Con el objetivo de tener buenas relaciones con las Autoridades Civiles nuestro Presidente José María Sánchez Castellanos y algunos compañeros asistieron al 3er. Informe de la Presidenta Juana Leticia Herrera Ale; a la Toma de Protesta de la nueva Presidenta Municipal Alma Marina Vitela Rodríguez y al Informe del Gobernador de Durango José Rosas Aispuro Torres y el 29 de Agosto en la Escuela 18 de Marzo se realizó una actividad en Atención a la Juventud.

Felicitamos al PDG Carlos Reséndez Rodríguez por acordar que los últimos viernes de cada mes se dediquen dos horas en la noche para capacitación, esperando que cada vez se incremente la asistencia de los compañeros interesados. Por lo pronto, el día 30 de agosto y con el apoyo del C. L. Rubén Vázquez participaron los Clubes de Leones de Torreón Poniente, Nueva Laguna y Gómez Palacio como anfitrión con el Tema Introducción al Leonismo para ver las Debilidades y Fortalezas de los Clubes; su Crecimiento y Expansión, principiando con Canadá, la importancia de SigthFirst con cuyas subvenciones benefician a millones de personas ya que en esta Asociación nos gustan los retos y en la intervención del Jefe de Región Rubén Vázquez comentó sobre la Estructura Internacional señalando que debería ser Promesa en lugar de Toma de Protesta, las Responsabilidades del Secretario y la invitación para asistir a la Reunión del día 13 en Club de Lerdo y de la cual les comentaremos posteriormente.

En nuestra Clínica Permanente de la Vista el 31 de agosto atendimos a 53 pacientes, efectuando 48 Tomas de Presión Arterial y circunferencia abdominal, se aplicaron 47 reactivos para detección de Glucosa y se entregaron gratuitamente 75 pares de lentes. Cabe aclarar que el Director Zacarías Espino Andrade con el apoyo de Jorge Israel Cerna Ramírez y Daniela Bautista García, previamente clasificaron los lentes para agilizar el servicio a los pacientes y el día 1º. De septiembre realizamos la Brigada Leonística de la Salud en el Ejido San Ramón, organizada por el C. L. Alfonso Cuevas García donde efectuamos 81 Consultas Médicas Generales, 93 Consultas Dentales, 48 Tomas de Circunferencia Abdominal, se aplicaron 63 reactivos para Detección de Glucosa, se repartieron 100 Bolos, 40 Despensas y se realizaron 34 Cortes de Pelo con la participación de 8 Médicos, 1 Dentista, 13 Socios y nuestra Reyna Ximena I, además de 4 estilistas.

Una felicitación al C. L. Jesús Delfino Peralta por organizar la Discada de Convivencia el sábado 31 de agosto en nuestra Cueva; también al C. L. Martín Vargas que apoyó al Comité de Damas en su visita al Asilo Casa de Bendición con motivo del día de los abuelitos, además de ofrecer sus servicios de Odontología. Compañeros Leones las diferencias de opiniones en nuestras Juntas no deben ser motivo de distanciamiento, debe permanecer la amistad y el compañerismo como lo contemplan los Objetivos del Leonismo.

Entretenimiento: La respuesta de la palabra es: Dependiente. De-pen-dien-te Alhaja=pendiente, hueso=diente y bebida=te. ¿Sencillo no? Adivinanza: La nuez. Pregunta: Cardinales, 1, 2, 3; ordinales, 1º, 2º, 3º; partitivos, 1/4, 1/2, 3/4; múltiplos, doble, triple... Se trata de: Ana Bolena 1507-1536. Ya puedes consultar nuestra página http://leonesdegomezpalacio.org.mx y [email protected] o enviar tus sugerencias y comentarios al e-mail: [email protected]

"Nosotros servimos".