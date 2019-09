Recibe Servicios Públicos poco equipo

La Dirección de Servicios Públicos recibió poca herramienta para realizar sus funciones.

El titular Leopoldo Jiménez, dijo que una parte del equipo está muy vieja y otra se recibió descompuesta, por lo que consideró que será necesario contar con más vehículos y materiales para poder cumplir con su trabajo de la mejor forma.

Señaló que el municipio de Gómez Palacio enfrenta una gran necesidad de bacheo en las calles, así como de limpieza, pues indicó que se han detectado muchas áreas con basura que se requiere recolectar.

"Estamos trabajando muy duro, en Parques y Jardines haciendo podas, remodelando plazas, hemos empezado la administración con la orden de nuestra señora presidenta de embellecer lo más que se pueda, con los pocos recursos que nos dejaron, la ciudad", comentó.

Dijo que se implementará, en breve, un programa denominado "Gómez Palacio, Ciudad Limpia", que tiene por objetivo elevar el rango de este municipio en términos de la imagen urbana.

"Es la pretensión, de que sea una de las ciudades más limpias del país, la idea es involucrarnos como autoridades municipales, a las autoridades estatales, pero sobre todo, a la ciudadanía, porque un proyecto de mejora de la ciudad no va a funcionar si no se cuenta con la participación de la gente, es muy importante, en el mantenimiento de las áreas verdes, en el rescate, que la utilicen de la mejor manera, que no utilicen el grafiti, que nos cuesta mucho retirarlo y da mala imagen a la ciudad", expresó.

Jiménez dijo que en otras administraciones se han hecho campañas que están dirigidas únicamente al bulevar Miguel Alemán, como una de las vialidades principales del municipio, sin embargo, indicó que es necesario incluir a las colonias populares, el centro, pero también los fraccionamientos y los bulevares.

"Es integral el ataque", dijo el director de Servicios Públicos.

Con el nombramiento de director de Servicios Públicos Municipales, Leopoldo Jiménez Mercado se sumó oficialmente ayer al equipo de trabajo de la Administración Municipal, luego de rendir la protesta protocolaria ante la presidenta Marina Vitela.

Con un trabajo previo como encargado de la dependencia, Jiménez entregó a la presidenta un informe de los trabajos que se estuvieron realizando las dos semanas anteriores atendiendo al interés de este Gobierno por mejorar de manera importante los servicios públicos a los que la población tiene derecho.

El nuevo funcionario es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, con una larga trayectoria en el sector privado como coordinador nacional de crédito a grupos de productores de bajos ingresos, director general de la Unión Ganadera Regional del Norte de Durango y socio fundador, integrante del Consejo de Administración y director general de la Integradora de Ganaderos de Engorda de la Laguna.

De manera específica, la alcaldesa hizo énfasis al nuevo director de que una de las prioridades de su Gobierno es brindar una esmerada atención, a la buena operación de los servicios que le competen y la atención expedita a los reportes ciudadanos con respecto a las fallas que deben subsanarse a la mayor brevedad.