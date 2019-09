Mujeres están dispuestas a enlistarse en la Guardia Nacional

Hay buena respuesta de las mujeres para enlistarse en la Guardia Nacional, incluso en muy poco tiempo se cumplirán las metas establecidas en la contratación de personal femenino, según informaron en el módulo de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) que se instaló en la Jornada del Empleo realizado este sábado en Matamoros.

Se destacó que en promedio se tienen disponibles mil vacantes por cada sede militar que hay en el país, de las cuales el 10 por ciento está contemplado para el reclutamiento de personal femenino y reiteraron que en pocos meses se cubren los espacios.

Al menos en lo que corresponde a las sedes militares que se tienen en la región, se tienen ya acumulados expedientes de solicitudes de ingreso en espera a que se vuelva a abrir las contrataciones para el año que entra.

La buena respuesta la atribuyen a que las mujeres ven como mejor opción hacer una carrera en la Fuerza Armadas, debido a todos los beneficios que adquieren ellas y sus familias, pues además de que se ofrece un buen sueldo hay otras prestaciones atractivas.

Incluso mencionaron los encargados del módulo, que se flexibilizaron los requisitos tanto para hombres como para mujeres para enlistarse en el Ejército.

Algunos de los requisitos que deben cumplir son: acta de nacimiento con el formato del 2019, INE, CURP, comprobante de domicilio, certificado de estudios de preparatoria, cartilla de servicio militar, firma electrónica, RFC, estatura mínima de 1.58 para hombres y 1.55 para mujeres, índice de masa corporal de 18.5 a 29.9, no haber pertenecido a las Fuerzas Armadas y/o corporación policial y acreditar buena conducta mediante carta de no antecedentes penales; los tatuajes están permitidos siempre y cuando no estén visibles utilizando el uniforme y no presenten perforaciones en el cuerpo.