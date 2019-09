Confirman más de 16 mil casos de dengue en México

Elia mantiene a su hija de cinco años prácticamente encerrada en un cuarto. La puerta y la ventana tienen una doble protección de tela de mosquitero que apenas permite entrar la luz y el aire. El blindaje no es gratuito, su hija se recupera lentamente de dengue, las complicaciones la tuvieron al borde de la muerte.

La niña es uno de los 33 casos confirmados de dengue que la Jurisdicción Sanitaria número 2 Istmo tiene registrados de manera oficial en este municipio, que encabeza la lista con el mayor número de contagios en la región, le siguen Chahuites, Juchitán, Tapanatepec y Salina Cruz.

Además, en Unión Hidalgo se registró la primera muerte relacionada con la enfermedad transmitida por el mosco Aedes aegypti.

La mujer asegura que en su cuadra por lo menos otros cinco niños terminaron en el hospital a consecuencia del dengue, debido a la falta de información sobre cómo reconocer los primeros síntomas y dar atención adecuada a los pacientes.

El 22 de agosto su hija comenzó a presentar temperatura superior a los 37 grados, por lo que la llevó con un médico particular, quien le recetó pastillas pero no logró controlar la situación. Durante tres días estuvo acudiendo con doctores que no daban con el mal. Hasta que sus plaquetas bajaron hasta 35 fue cuando le dijeron que su hija tenía dengue y que debía ser ingresada al Hospital General Macedonio Benítez Fuentes.

"En el hospital la niña estuvo tres días más, hasta que nos dijeron que no podían asegurar su vida y nos mandaron al Hospital de la Niñez en Oaxaca. Allí fue donde se salvó, si la dejo un día más en el de Juchitán me la matan", cuenta Elia.

La madre comenta que los doctores del hospital de Oaxaca también le dijeron que debieron darle mejor atención a su hija, pero no lo hicieron: "En el hospital de Juchitán estaban otros tres niños con dengue, después uno de ellos lo vi ya en el hospital de Oaxaca, también muy grave", dice.

A cinco cuadras de la casa de Elia, en el barrio El Cocal, el 29 de julio murió Rafael Alonso, de cinco años. Él fue de los primeros casos que elevaron la alerta por el disparo de padecimientos en la comunidad.

Medidas tardías. Rafael murió por dengue hemorrágico después de estar internado dos días en el Hospital Macedonio Benítez Fuentes; 40 días antes, su hermana había fallecido con síntomas parecidos, pero las autoridades de Salud dijeron que fue por apendicitis.

Un día después del sepelio de Rafael, los trabajadores del sector Salud llegaron a la vivienda para fumigar. El abuelo de los niños les reclamó que por la tardía respuesta sus nietos habían muerto.

Por el deceso del niño, la Jurisdicción Sanitaria número 2 emprendió en Unión Hidalgo una campaña de focalización para nebulizar casa por casa y frenar la emergencia en los barrios Venteños y El Cocal.

Daniel López Regalado, jefe de la Jurisdicción Sanitaria, dice que se tiene registro de 144 casos confirmados de dengue en 18 municipios del Istmo de Tehuantepec, lo que lo coloca en el segundo lugar con el mayor número de casos en el estado de Oaxaca, el primer lugar son los Valles Centrales con 505 casos.

Escala. Hasta la semana epidemiológica 37 suman 100 mil 510 probables casos de dengue en el país, de los cuales 16 mil 410 son confirmados. La cifra es superior a los 4 mil 578 registrados en el mismo periodo de 2018. De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología, a nivel nacional, Veracruz es el estado que registra más contagios con 4 mil 845; seguido de Jalisco, con 3 mil 405; Chiapas, con mil 873; Oaxaca, con 935, y Puebla, con 697.

Sur y centro registran más contagios

Entidades que tienen mayor número de casos, según la Secretaría de Salud:

Jalisco. Registra 21 mil 38 probables casos y 3 mil 405 confirmados.

Veracruz. Se han detectado 23 mil 631 probables enfermos y 4 mil 845 confirmados.

Chiapas. Hay 11 mil 165 probables enfermos y mil 873 confirmados.

Oaxaca. Registra 7 mil 180 probables casos y 935 confirmados.

Morelos. Se han detectado 6 mil 68 probables enfermos y 649 confirmados.

Guerrero. Hay 5 mil 168 probables contagios y mil 529 confirmados.

Quintana Roo. Registra 3 mil 736 probables casos y 687 confirmados.

Tabasco. Se han detectado 3 mil 241 probables enfermos y 432 confirmados.

(Datos hasta la semana epidemiológica 37 de 2019)