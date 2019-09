Santos Laguna buscará regresar hoy a la senda de la victoria

Los Guerreros tendrán hoy un difícil compromiso en la capital potosina, cuando visiten a partir de las 17:00 horas en el Estadio Alfonso Lastras al Atlético de San Luis.

Los potosinos se encuentran en octavo lugar con 14 puntos, y suman cinco partidos sin conocer la derrota, llegan al duelo con dos victorias seguidas como visitantes tras derrotar a Pachuca y a Puebla. En casa tienen una victoria, dos empates y un descalabro en cuatro partidos. Los Guerreros por su parte son terceros de la clasificación con 17 puntos y tratarán de volver a la senda de la victoria tras empatar sus últimos dos partidos en el torneo.

Desde el Clausura 2013, los Albiverdes no visitan el Alfonso Lastras, cuando empataron 1-1. Y es que en ese inmueble desde el 2002 en 12 encuentros disputados, acumulan 4 triunfos por 6 empates y apenas un par de descalabros.

Las victorias fueron 3-2 en la jornada 9 del Clausura 2007, 2-0 en el repechaje del mismo torneo donde lograron salvarse del descenso, 2-1 en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2008 y por la mínima diferencia en el Apertura 2011.

Pocos jugadores vistieron la playera de ambos equipos, como el caso de Adrián Martínez, Paco Torres, César Ibáñez, Argemiro Veiga, así como los laguneros Rodolfo Salinas y José Reyes. Los técnicos que ocuparon los dos banquillos fueron Sergio Bueno y Wilson Graniolatti.

17 PUNTOS suma Santos Lagunaen el torneo, mientrasque San Luis tiene 14 unidades

El albiverde más letal contra los potosinos fue Daniel "Hachita" Ludueña, quien les anotó 6 goles, seguido de Oribe Peralta con 5 y Walter "Lorito" Jiménez con 4. El técnico más efectivo fue Daniel Guzmán, ya que el "Travieso" en 9 partidos, les ganó 5, empató 3 y apenas perdió uno.

Gustavo Matosas en México, ha dirigido a equipos como Querétaro, León, América, Atlas y ahora al Atlético de San Luis. En 10 ocasiones enfrentó a los laguneros, ganando 7 partidos, igualando uno y perdiendo dos.

El encuentro de esta tarde correspondiente a la décima fecha del Apertura 2019, será sancionado por el silbante Roberto García Orozco, auxiliado en las bandas por Michel Morales y Alejandro Ayala Valderrama. El cuarto árbitro designado es Erick Yair Miranda Galindo.

El zaguero santista Hugo Isaac Rodríguez habló sobre el duelo de hoy, destacando que cuando llega un nuevo entrenador a un equipo, los jugadores quieren mostrar su mejor nivel.

"Cuando un equipo cambia de entrenador, los jugadores saben que empiezan de cero, todos quieren mostrar su mejor nivel para poder jugar" consideró Rodríguez.

Y es que adelantó, que los equipos de Gustavo Matosas son complicados, por lo que a lo largo de la semana, los albiverdes trabajaron para contrarrestar el estilo del también técnico charrúa, como lo es la presión alta y otros aspectos, como el que su equipo salga con el balón dominado y juegue por el centro.

"Esperamos la mejor versión de ellos" dijo en cuanto al rival en turno "el empate aquí hace que busquemos la victoria, será un juego abierto y con oportunidades" adelantó el defensor, quien confesó estar recuperado al cien por ciento, del desgarro que sufrió semanas atrás y que le impidió ver acción por algunos partidos.

Por otro lado aseguró, que esperan un duelo abierto ante San Luis, por lo que deberán estar concentrados al máximo.

"Debemos salir enganchados, no podemos regalar ningún minuto" y es que con la tabla de posiciones tan cerrada, no pueden tener un momento de relajación "pareciera que estamos en buen lugar, pero tenemos poco margen de error, no debemos confiarnos".

Dejó en claro, que en lo personal no tiene un objetivo claro en cuanto a puntos a conseguir al final de la campaña "La verdad no tengo una META, simplemente calificar y buscar el título".

Rodríguez recalcó que la igualada que tuvieron en casa ante Pachuca, los frenó un poco en sus aspiraciones de empezar a conseguir los propósitos del Apertura 2019, por lo que la única forma de recuperarlos, es conseguir los tres puntos hoy.

Acerca de comenzar a recuperar algunos compañeros que estaban lesionados comentó: "La competencia le hace bien al equipo, eso hace grandes a los equipos, que quien entre, funciona de la misma manera".

El repetir alineación en Santos Laguna, no le facilita el trabajo a los rivales, ya que Hugo Isaac mencionó que haciendo bien las cosas, por más que el adversario sepa como jugarán, no habrá quién los pueda detener.

"Estamos siendo intensos, eso ha gustado, tenemos armas y herramientas para tener un buen funcionamiento, por lo que estamos ilusionados de llegar a grandes cosas".

Respecto al Clausura 2019, en donde no pudieron clasificarse a la fiesta grande, el zaguero aceptó que para la presente campaña por lo realizado y los puntos que llevan, suena a revancha, ya que el plantel prácticamente es el mismo.