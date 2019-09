La maestra que destapó la estafa

Muna Dora Buchahin es uno de los personajes más importantes en la investigación de la llamada "Estafa Maestra" de México, caso por el que actualmente se encuentra en prisión la exsecretaria de la Sedesol y Sedatu, Rosario Robles. La misma Muna Dora califica dicho fraude como un desvío de recursos "no solamente inmenso, sino indignante".

Fue durante el viernes que Buchahin Abulhosn estuvo de visita en la Comarca Lagunera, invitada por el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) de La Laguna, para compartir sus experiencias sobre la Auditoría Forense, herramienta que utilizó precisamente para detallar y descubrir cada uno de los aspectos de la llamada "Estafa Maestra", que involucró a Rosario Robles, un fraude en el que se desviaron más de 5 mil millones de pesos a través de cuentas de 20 universidades del país.

Su participación en dicha historia se remonta desde 2017, cuando salieron a la luz investigaciones periodísticas sobre el caso, entonces se inició con la intervención oficial de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la que Muna Dora se desempeñaba como titular de la Dirección General de Auditoría Forense; desde ahí se comenzaron a realizar las revisiones oficiales que a la postre derivaron en la detención y encarcelamiento de una de las colaboradoras más destacadas del Gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga.

Pero Buchahin Abulhosn visita Torreón para charlar sobre la importancia de la materia que ella domina, aún sabiendo que el caso sigue en curso y ha dado giros en los últimos días; se observa tranquila y enfocada en la materia que le ocupa, está acompañada de unos documentos en carpetas oscuras y una computadora portátil.

Así recibe el viernes en la mañana a El Siglo de Torreón, con un café en la mano derecha y voz serena pregunta si todo está listo para la entrevista. Delante de ella las carpetas lucen organizadas, divididas, para su diálogo con la prensa no requiere de ningún apunte, todo está en su cabeza, se acomoda en su silla y toma el micrófono.

De esa forma comienza a desmenuzar la importancia de una correcta Auditoría Forense para la vida pública del país, deja en claro que el término se refiere a técnicas de investigación en criminalística, las cuales se combinan con la contabilidad, las finanzas y el ámbito legal, pero que a final de cuentas significan un arma para denunciar casos de corrupción, incluso aquellos de escala nacional como el de "La Estafa Maestra".

"Las Auditorías Forenses tienen un enfoque, no solamente en materia legal, sino la importancia que tienen en el contexto de la lucha contra la corrupción, la investigación y la detección de hechos presuntamente delictivos o que impliquen algún fraude de índole laboral, inclusive de cualquier otra área", señala la especialista, quien luego hace énfasis en la lucha contra la corrupción para mejorar la dinámica pública de la sociedad.

No menciona aún el tema de Rosario Robles, pero sigue con una explicación sobre la forma en la que se deben ejecutar las investigaciones a través de la Auditoría Forense, dice que México "está intentando dar avances" en ese tema, pero para ello es necesario que se tengan las personas adecuadas.

Luego de que encabezó la indagatoria respecto al caso de la "Estafa Maestra", Muna Dora fue destituida de su cargo en la Auditoría Superior de la Federación (ASF); desde entonces se ha convertido en una de las voces más reconocidas para asesorar a Gobiernos estatales en su lucha contra la corrupción, principalmente a nivel estatal.

´Usted ha asesorado a fiscalías en el tema de Auditorías Forenses. ¿Con qué es lo primero que se encuentra?

"No cuentan con las herramientas necesarias. Cuando hablo de las 'herramientas necesarias', que son las que dignifican a las instituciones, me refiero a las personas con el perfil apropiado para esos cargos y que el personal que también ocupa los demás espacios tengan las habilidades de investigación, pero también cuenten con las herramientas físicas, equipos de cómputo, papelería, todo lo que sirve para un análisis que finalmente, no solamente no es costoso, sino que habría el recurso que redireccionarlo para esas áreas... Es como si mandaras al mejor médico del mundo a la selva, sin tener más que su estetoscopio, o sea, no va a poder hacer absolutamente nada, es una carencia nacional y vemos que en otras áreas que no son tan necesarias sí existen recursos que podrían dirigirse para esos rubros".

´¿Cree que la austeridad del nuevo Gobierno federal le va a impactar a esa situación?

"Sé que hay un programa de austeridad, pero yo sí creo que tienen la voluntad de hacer que funcionen las cosas, pero esa voluntad va a ser en la medida en la que también levanten las voces las fiscalías; si las fiscalías no hacen ver las necesidades que tienen, con fundamento y una justificación seria, pues no va a haber tampoco cómo puedan otorgarse las herramientas, y si las propias áreas de investigación, las unidades que están dispuestas para eso, no tienen ningún caso, pues también ¿para qué vas ocupando o disponiendo de recursos donde no hay ni siquiera esa voluntad de investigación?".

´Sobre el caso de Rosario Robles, su defensa insiste en que es una persecución política y que la acusación tiene diversas irregularidades...

"Leí lo que ayer (jueves) declararon ellos... Tenemos que escucharlos pacientemente, yo creo que tienen el derecho a expresar lo que ellos consideren y la parte nuestra, 'nuestra' hablo como parte de algún sistema que podemos entender los que trabajamos en estas revisiones, es aportar los elementos para que se judicialicen los casos, donde se está documentando un desvío de recursos que es no solamente inmenso, sino indignante, entonces ese sí es el trabajo de la fiscalía que yo me imagino va a ser en esta etapa de la investigación complementaria para poder tener otros elementos adicionales".

´Y están involucradas instituciones públicas de educación. ¿Qué reto tiene la Fiscalía?

"Si la nueva fiscalía está, como yo pienso que lo está haciendo, armando el caso, construyendo un caso fuerte, con una teoría del caso que va a tener toda la evidencia que nos permita demostrar cómo se llevaron a cabo esos desvíos, a dónde fue el dinero... sería injusto decir que todo esto es una sola persona, sería sesgar una investigación, hay una red estructurada de corrupción, que se dio en el poder y que ha permitido todo esto, entonces yo creo que tenemos que esperar pacientemente, no falta mucho para ver qué elementos y cómo construyen, porque hay varias denuncias al respecto"

´¿Qué podríamos esperar que suceda con el caso Robles en los próximos meses?

"No debe tardar más de seis meses, en la parte que yo pude documentar y dejamos los expedientes, puedo decir que son sólidos y tienen toda la evidencia requerida... Lo importante en la parte del gobierno, es demostrar con la evidencia, con un procedimiento cierto, basado en evidencia científica cómo ocurrieron los hechos... Estamos en un tema que es de vital importancia porque va a ser un ejemplo nacional, es ejemplificante que estos actos de corrupción, por primera vez en la historia se están judicializando".

La doctora en derecho con maestría en administración por el ITESM, incluso se dispone a dar una postura respecto al caso de empresas "fantasma" que se ventilaron en Coahuila durante el gobierno estatal de Rubén Moreira, afirma que para detectar y exponer ese tipo de situaciones se requiere de un trabajo detallado de investigación, pero sobretodo de "voluntad" de parte de las fiscalías.

El caso de dichas empresas salió a la luz pública luego de 2016, cuando de parte de la Auditoría Superior del Estado se detalló que la Secretaría de Finanzas de Coahuila no pudo comprobar erogaciones por más de 400 millones de pesos a un grupo de 13 empresas.

´¿Por dónde se debería empezar para aclarar esa situación en Coahuila?

"Pues yo creo que cualquier podría denunciar, el hecho es que si no se mueven las procuradurías o las fiscalías en los estados, como pasa en muchos de los estados de este país, se debe a que no existe la voluntad para hacerlo y sabemos que hay intereses políticos, no es la primera vez en la historia que se enredan en este tipo de acciones, pero sí la sociedad civil puede aportar mucho porque puede de igual manera aportar los elementos y las evidencias necesarias para poder documentar lo que ha existido.

Muchos de los temas que hoy hemos visto judicializarse o se han conocido de actos de corrupción, provienen de elementos y evidencia que la sociedad civil aportó, entonces yo sí invitaría a la sociedad, que si saben, tienen elementos, puedan enviarlos, yo lo haría a otro nivel, nacional o en nivel de redes, a través de sociedades como ésta (CCI Laguna), no sé, otras que puedan apoyar las investigaciones y que generen la información que permita evidencia todo lo que sucedió.

´¿Es difícil que se aclaren casos de empresas fantasma actualmente?

'"Pues yo no lo veo difícil la verdad, debo decirlo, debería de ser una actividad cotidiana que se hiciera en cualquier revisión, debía de incorporarse como parte de un procedimiento en materia de auditoría gubernamental, que se expida o que se pueda verificar en el SAT, en un modelo si está en algún supuesto, el otro tema es que las empresas fantasma o 'fachada' no van a entrar a licitar en una licitación de orden público, sino que se crean a modo para adjudicarse de manera directa, entonces eso obviamente te hace más difícil poder determinar... pero en una revisión institucional o en cualquier auditoría, te puedes dar cuenta simplemente con la búsqueda en redes o en la 'trazabilidad del recurso', yo creo que es algo que debería de incorporarse en cualquier actividad de auditoría".

Las claves del caso