Continúa paro en facultad de UJED

Se mantiene el paro académico en las instalaciones de la dirección de la Facultad de Agricultura y Zootecnia (FAZ) de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED).

Los académicos llevan más de una semana en protesta, acusan de irregularidades al director Cirilo Vázquez Vázquez, mismas que dicen violan de manera clara las normas internas así como el contrato colectivo celebrado con el SPAUJED.

Los docentes señalaron que el martes pasado se había acordado darles una solución para que concluyera la manifestación, pero no recibieron ni una llamada ni nada que significara una muestra de voluntad en dar una respuesta, sino que hasta el miércoles el secretario general, Julio Gerardo Lozoya Vélez, les hizo una llamada dándoles a conocer lo que les ofrecían.

"No responde a ninguno de los señalamientos que estamos realizando y esto no solo perjudica la vía de comunicación sino que nos deja en claro que no quieren atender las irregularidades, sino tan solo le apuestan a que nos cansemos de esto, pero seguiremos en pie de lucha", dijo el catedrático investigador, Luis Jesús Barrera Flores.

Sonia Camacho, catedrática de FAZ UJED, señaló que la voluntad de los 27 manifestantes es continuar hasta que se logre que se respeten sus derechos y que terminen las ilegalidades que se han cometido desde que Vázquez Vázquez tomó el encargo de la dirección.

"No cederemos porque nuestras exigencias están soportadas de manera legal, en base a la norma, y sobre todo queremos que se respete nuestro contrato laboral, el cual ha sido violado una y otra vez por el director y su personal", dijo.

Los docentes entregaron una copia digital y en papel de todos los comprobantes existentes sobre lo que se señala, información que resaltaron se le entrego al rector, Rubén Solís, desde el pasado mes de mayo.

"Desde ese mes se conocía del asunto y se nos atendió durante siete veces, pero siempre se le dio puras largas hasta que llegamos a esto que sabemos perjudica la imagen de la universidad pero queremos que quede claro que el culpable y responsable por esta acción es el director, dejando también en claro que no buscamos ninguna posición solo queremos que todo sea legal", dijo Barrera Flores.

A detalle