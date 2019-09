Llama profesor Silva a una educación integral

-"Sin educación integral no hay desarrollo", fueron las palabras del profesor Martín Rodolfo Silva Rosales durante la inauguración del primer Congreso de la Educación para salvar México.

Silva Rosales quien es Presidente de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada "Justo Sierra" indicó que es necesario que se eduque con libertad.

Dijo que la educación es todo para la sociedad, y de la calidad de la misma será el nivel de libertad del país.

El Profesor cuestionó la baja de la educación en México. ¿Por qué bajamos al penúltimo lugar?. Por lo anterior indicó que es necesario analizar las políticas públicas.

"Entendemos que la mayoría de los gobernantes que llegan al poder buscan la manera de mejorar las cosas, sin embargo, su servidor que tengo más de 50 años de servicio, me han tocado como 20 reformas educativas. ¿Hasta dónde se ha coartado la autonomía de las instituciones desde públicas hasta privadas?"

El profesor dijo que en cada sexenio hay una política educativa. Silva Rosales considera que el maestro se siente impedido de implementar estrategias para mejorar la educación.

"Si no hay competitividad, no hay desarrollo… si no hay educación integral desde maternal donde se descubran las habilidades, no hay desarrollo", dijo durante su discurso inicial.

Respecto a la educación privada indicó que tienen una carga fiscal cerca del 60%. "En los años 60 hicimos un pacto con el gobierno federal para otorgar becas a los estudiantes destacados y necesitados, pero en los 90, a partir de 2000 se nos aparejaron todos los impuestos. Entonces estamos en muchas desventajas", dijo.

El evento se desarrolló este viernes en el Palacio Legislativo, con el apoyo de docentes, alumnos y políticos que se reunieron para abordar el tema de la educación en México.

Como representantes del Poder Legislativo estuvieron el panista y líder del Congreso Local, Marcelo Torres Cofiño y el priista y Presidente de la Mesa Directiva, Jaime Bueno Zertuche.

Durante la mañana y tarde del viernes se realizaron mesas de trabajo y conferencias. La primera fue impartida por Leonardo García Camarena Presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia quien participó con "Expectativas de la Educación Privada y Pública en el Actual Régimen".

La segunda conferencia fue Defensa de la Educación Privada en México a cargo del profesor José Gustavo Haro Veyna, Director General en Sistema Universitario José Vasconcelos en Tijuana Baja California.

Por último se contó con la participación de Nicolás Palacios Lozano de Monterrey quien hablo del Origen de la Descomposición Social y la Práctica de los Valores.