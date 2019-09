Harán Feria del Empleo en Matamoros

La Secretaría del Trabajo, el Servicio Nacional del Empleo (SNE) Laguna, el Ayuntamiento de Matamoros y la Cámara de Comercio de ese municipio llevarán a cabo una Jornada Laboral en la que se ofertarán 900 vacantes.

Raúl Alejandro Garza del Valle, coordinador del SNE Laguna, expresó que la jornada será hoy sábado 21 de septiembre de 09:00 a 14:00 horas en la cancha Rodolfo Ayup Sifuentes, detrás de la presidencia municipal.

Habrá opciones para personas con primaria y secundaria, preparatoria y técnicos, así como profesionistas, con sueldos de hasta 20 mil pesos mensuales.

La Secretaría del Trabajo en Coahuila busca con el programa de Jornadas Laborales llevar de una manera más directa y con atención más personalizada las oportunidades laborales.

El coordinador del SNE Laguna mencionó que serán 20 empresas las que ofrecerán las vacantes y por primera vez la XI Región Militar se une al SNE para invitar a los jóvenes mayores de edad que gusten sumarse a la Guardia Nacional.

Para quienes estén interesados en integrarse a las Fuerzas Armadas, algunos de los requisitos que deben cumplir son: acta de nacimiento con el formato del 2019, INE, CURP, comprobante de domicilio, certificado de estudios de preparatoria, cartilla de servicio militar, firma electrónica, RFC, estatura mínima de 1.58 para hombres y 1.55 para mujeres, índice de masa corporal de 18.5 a 29.9, no haber pertenecido a las Fuerzas Armadas y/o corporación policial, acreditar buena conducta mediante carta de no antecedentes penales; los tatuajes están permitidos siempre y cuando no estén visibles utilizando el uniforme y no presentar perforaciones en el cuerpo.

En tanto que para los interesados en integrarse a una de las empresas deberán acudir con solicitud de empleo o currículum vitae.

Vacantes