La promesa que Atala Sarmiento hizo a su abuelo antes de morir

La conductora Atala Sarmiento ha partido rumbo a España, donde acompañará a su esposo, David Ródenas, quien recibió una oferta de trabajo en el país europeo.

Sin embargo ha revelado que el estar junto a su gran amor no es la única razón por la que decidió emprender el viaje, sino tiene pendiente cumplir una promesa que hizo a su abuelo cuando él estaba en su lecho de muerte.

En entrevista con el programa Hoy, Atala contó la historia de cómo fue ese último encuentro con su familiar: "Me acerqué a su oído y muy bajito le dije 'Yayo, yo te prometo que voy a volver'. Y sentí cómo me apretó la mano y a la mañana siguiente tempranito se murió".

La exconductora de Ventaneando dijo que eso era un pendiente en la vida que tenía, pues esa promesa la tenía que cumplir un día, "no sé cómo ni cuándo".

Hace unas semanas Atala Sarmiento comentó que se trató de una decisión que tomaron en pareja, "además en este momento de mi carrera estoy enfocada a mi plataforma digital y no estoy atada a algo que me impida este cambio de vida".

"Mi familia es española y la verdad, no sé por qué, desde niña he sentido un deber moral de ser la generación que le tocaba volver a la raíz; mis abuelos hicieron muchos sacrificios para dejar su patria y nunca volvieron; ellos siempre vivieron agradecidos con esta tierra que les dio todo, pero siempre he tenido la espinita de alguna manera de rendirles tributo", explicó.

La pareja vivirá en Barcelona, ciudad de donde son los abuelos maternos de Atala, además estará cerca de su hermano, Rafa Sarmiento.