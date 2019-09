Batman, exitosa marca en la taquilla del cine

Rumbo a su 80 aniversario, Batman ha sido protagonista de grandes éxitos en la pantalla grande. El mítico superhéroe creado en 1939 por Bob Kane, ha protagonizado una numerosa cantidad de películas, algunas dirigidas por cineastas de la talla de Christopher Nolan y Tim Burton.

Para conmemorar al hombre murciélago, te decimos cuáles son los largometrajes del vigilante de Ciudad Gótica que lo han consolidado como un ícono del séptimo arte en la taquilla.

La trilogía del Caballero de la Noche creada por Nolan fue todo un éxito comercial, pues dos filmes del británico se encuentran dentro de la lista de las 100 películas más taquilleras en la historia.

"The Dark Knight Rises" (Batman: El caballero de la noche asciende, 2012), recaudó un total de mil 100 millones de dólares mientras estuvo en cartelera, convirtiéndose en el mayor éxito del superhéroe. Asimismo, la película recordada por la magistral actuación de Heath Ledger como el Joker, "The Dark Knight" (Batman: El caballero de la noche, 2008), superó por poco mil millones.

En 2016, el enfrentamiento de los dos personajes más importantes del universo de DC Comics también se encaminó para ocupar un lugar en la lista de los mayores éxitos en taquilla. "Batman vs Superman: Dawn of Justice" (Batman vs Superman: El origen de la justicia), de Zack Snyder, ingresó 873 millones de dólares en salas de todo el mundo.

Tim Burton llevó a la pantalla por primera vez al caballero oscuro en 1989 inspirado en los cómics The Killing Joke, de Alan Moore, y The Dark Knight Returns, de Frank Miller. Batman batió récords en su momento, vendiendo entradas por 411 millones de dólares para la productora Warner Bros.

"Batman Returns" (Batman regresa), de 1992, en la que Burton plasmó guiños al expresionismo alemán, se consolidó como la quinta película con mayores ingresos, superando 266 millones de dólares.

En tanto, la primera entrega de Christopher Nolan, "Batman Begins" (Batman inicia, 2005), en la que mostró el origen del superhéroe, logró embolsar más de 206 millones de dólares.

A dos semanas del estreno de Joker, protagonizada por Joaquin Phoenix y dirigida por Todd Phillips, la cinta se envuelve en gran expectativa tras ganar el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia, apuntándose en la lista de aspirantes al Oscar en esta temporada de premios.

Robert Pattinson ha dado mucho de qué hablar tras anunciarse que dará vida al héroe en "The Batman", película que se estrenará en 2021 bajo la dirección de Matt Reeves. Se espera que el actor participe en el reboot de Justice League que Warner Bros prepara a futuro.

La ficción se posiciona como favorita entre las preferencias del público, ya que las 10 películas más taquilleras de la historia hacen parte de este género cinematográfico.

La saga lanzada por Marvel en 2012, "Avengers", domina en la lista con cuatro de los 10 largometrajes más exitosos en las salas de cine. "Avengers: Endgame", la más taquillera, alcanzó 2 mil 800 millones de dólares, mientras que "Avengers: Age of Ultron", que ocupa el lugar 10 en la lista, recaudó mil 400 millones.

Como parte de la celebración, este sábado 21 de septiembre se llevará a cabo la carrera Batman Run 2019 en Ciudad Universidad a partir de las 19:30 horas. Además, los fans del superhéroe podrán reunirse a las 20:00 horas en la Torre Reforma, donde se proyectará la batiseñal, al igual que en otras ciudades importantes del mundo como Nueva York, Tokio, Londres, Sao Paulo y Johannesburgo.