Estrenan rap de Alan Pulido

El delantero de las Chivas Alan Pulido, dejó de lado por un momento los zapatos de futbol, para incursionar en el mundo de la farándula. El ariete del Guadalajara, es la nueva estrella de la composición del cantante, Cuatro Divango, quien al ritmo del rap, ovaciona al tamaulipeco.

"¿Con brinquito o sin brinquito?", reza la primera estrofa de la melodía, haciendo referencia a la forma en la que el goleador cobraba los penaltis.

El video oficial del tema, muestra a Pulido realizando dominadas con el balón, con escenarios como el Estadio Akron de fondo y posando en un auto de lujo, al tiempo que el cantante, interpreta el "Rap de Alan Pulido". Las imágenes también muestran videos animados de momentos estelares, como al goleador levantando el trofeo de la Liga MX, que ganó con el rebaño, en el Clausura 2017.

El tema hace mención a los momentos que ha vivido el delantero mexicano, durante su carrera como futbolista.

"Deseaba triunfar, en Tigres, él logró debutar. Después del Mundial, lo quisieron parar, lo quisieron tapar, lo quisieron frenar, pero su talento no se oculta eso no iba a pasar. No fue fácil, después se fue a jugar al extranjero y no cualquiera logra cumplir su sueño".