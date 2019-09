Hombre irrumpe con vehículo en centro comercial de Illinois

"Un vehículo ingresó por una de las entradas del centro comercial Woodfield. Un sujeto está en custodia. Hasta el momento, no hay evidencia de una situación de gatillero activo", indicó la policía de Schaumburg en un comunicado.

"La policía está en la escena y está en el proceso de evacuación. Por favor evite el área. La investigación continúa. Hasta el momento, no hay reportes de personas heridas", agregó la corporación, de acuerdo con la cadena Telemundo.

Testigos que se encuentran en el centro comercial indicaron que por el incidente las tiendas fueron cerradas y que están a la espera de las instrucciones de las autoridades para desalojar el lugar.

#FBI Chicago is aware of the incident at Schaumburg Mall and is assisting local law enforcement as requested. There is no threat to public safety.