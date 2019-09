Bebe Rexha lanza tema oficial de la película Maleficent: Mistress of Evil

Bebe Rexha se suma a la lista de artistas que han sido parte de la banda sonora de Disney, ya que la intérprete acaba de estrenar su más reciente sencillo You Can’t Stop The Girl que forma parte de la próxima secuela Maleficent: Mistress of Evil.

El tema, fue coescrito por la cantante, y le sigue a su pasado lanzamiento musical Not 20 Anymore estrenado el 30 de agosto. La letra trata sobre el empoderamiento femenino, pues Rexha canta sobre extender las alas y alzar la voz. You Can’t Stop The Girl fue producida por Futuristics y coescrita por Michael Pollack, Nate Cyphert, Evan Sult, Aaron Huffman, Jeff Lin y Sean Nelson junto a la artista. Se espera que en las próximas semanas se estrene el videoclip musical. Además de su colaboración con Disney, Bebe se encuentra de gira junto a los Jonas Brothers como invitada especial en su Happiness Begins Tour, y cuyas fechas programadas han sido agotadas en Hollywood Bowl.