Selena Gomez revela por qué se alejó de los reflectores

Selena Gomez habló por primera vez sobre la decisión que tomó el año pasado, de retirarse de redes sociales y alejarse de los reflectores, en un discurso que pronunció la semana pasada en su visita al Hospital McLean en Boston.

Según la revista Elle, la intérprete de I Can’t Get Enough, anunció el otoño pasado que se tomaría un descanso de los medios, pues en octubre, surgieron informes de que la estrella pop había ingresado a una clínica para buscar tratamiento para su salud mental.

Los datos, señalaban que la cantante había sido hospitalizada dos veces debido a un glóbulo blanco alarmantemente bajo.

Una fuente, declaró a la revista People que “ella había tenido unas semanas difíciles y el ataque de pánico en el hospital fue el punto de inflexión. Se dio cuenta de que necesitaba buscar más ayuda para sus continuos problemas emocionales”.

Durante su visita al Hospital McLean en Boston, Selena habló sobre aquella difícil situación y cómo fue que comenzó a resolver sus problemas más importantes.

"Sentí que todo mi dolor y ansiedad me invadieron de una vez, y fue uno de los momentos más aterradores de mi vida", dijo. "Busqué apoyo, y los médicos pudieron darme un diagnóstico claro. En el momento en que recibí esa información, me sentí a partes iguales de aterrorizada y aliviada, aterrorizada, obviamente, porque el velo se levantó, pero aliviada de que finalmente tuve el conocimiento de por qué había sufrido tantos años de depresión y ansiedad. Nunca he tenido respuestas completas, conciencia ni nada sobre esta afección, así que comencé a enfrentarla de frente ", expresó.

El activista Jay Ruderman, compartió un video de su discurso, aplaudiendo su valentía por abrirse sobre su estado mental.

"Gracias @selenagomez por ser tan abierta sobre tu #saludmental", tuiteó. "Su valentía al buscar ayuda y alzar la voz inspirará a otros a hacer lo mismo @RudermanFdn tuvo el honor de escuchar su historia el viernes pasado en @McLeanHospital".

Thank you @selenagomez for being so open about your #mentalhealth. Your bravery in seeking help and speaking out will inspire others to do the same. @RudermanFdn was honored to hear your story last Friday at @McLeanHospital . pic.twitter.com/tZKyWCzKaV — Jay Ruderman (@JayRuderman) September 19, 2019

Estas fueron las palabras que compartió la cantante públicamente:

“Creo que somos mejores cuando decimos la verdad. Y esta es mi verdad".

"El año pasado, estaba sufriendo mental y emocionalmente, y no pude mantenerme a la par. No pude mantener una sonrisa o pensar que se veía normal. Y sentí que todo mi dolor y ansiedad me invadieron de una vez, y fue uno de los momentos más aterradores de mi vida".

"Busqué apoyo y los médicos pudieron darme un diagnóstico claro. En el momento en que recibí esa información, me sentí a partes iguales de aterrorizada y aliviada, aterrorizada, obviamente, porque se levantó el velo, pero aliviada de que finalmente supe por qué había sufrido durante tantos años depresión y ansiedad".

"Nunca he tenido respuestas completas, conciencia ni nada sobre esta condición, así que comencé a enfrentarla de frente, como mi madre me enseñó a enfrentar mis miedos y desafíos cuando era más joven. Busqué ayuda, en realidad busqué la ayuda que necesitaba. Me eduque. Hablé con muchas personas que sufrían con las mismas cosas. Leí mucho al respecto, y fue algo que se hizo cargo y me apasionó mucho. Me he reunido con algunos de los mejores médicos, y con especialistas, y tengo la suerte de poder trabajar con algunos de los mejores médicos y psiquiatras y personas increíbles para ayudarme a guiarme personalmente en mi viaje. Aunque esto no significa que todo haya desaparecido, puedo decir que después de un año de mucho trabajo intenso, soy más feliz, estoy más saludable y tengo más control de mis emociones y pensamientos más de lo que podría haber estado, así que estoy muy feliz por eso”.

La propia Gomez compartió fotos personales de su viaje a Boston en su Instagram "Mi diario de fotos de Boston ", escribió. "¡Gracias por ser tan cálidos y acogedores conmigo mientras estuve allí! Lo pasé muy bien conociendo a muchos de ustedes".

También compartió una foto de sí misma de la cena. "Me alegré de haber sido parte de la increíble Cena Anual del Hospital McLean y me sentí honrada de poder compartir un poco de mi historia", escribió. "Gracias Dr. Rauch por invitarme y pasar tiempo hablando conmigo sobre la salud mental. Y gracias a todo el increíble personal de McLean. Y un gran agradecimiento a David O Russell por conectarme con estos increíbles humanos. Estos son los momentos en los que estoy tan agradecida por la plataforma que Dios me ha dado".