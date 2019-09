Consejos para entrenar a tu perro

La llegada de un perro a casa implica tomarse el tiempo necesario para brindarle una educación y entrenamiento que le permita responder a órdenes básicas y respetar las reglas del hogar.

Aunque los cachorros puedan parecer difíciles de adiestrar, existen pasos que puedes seguir para facilitarlo, según Experto Animal y Consumer. Aquí te los presentamos.

Evalúa tus límites

Antes de comenzar con el entrenamiento de tu perro debes tener claros tus límites, y ya que tu cachorro vivirá en el mismo lugar que tú, debes considerar a qué áreas de la casa le permitirán acceder para tener una vida plena sin sobrepasar tus reglas.

Cuestiónate aspectos como dónde va a vivir, qué áreas de la casa serán prohibidas, dónde irá al baño y dónde comerá.

Estas preguntas son igual de importantes si ya tienes otra mascota mayor en tu hogar.

Toda la familia debe entrenarlo por igual

Si vives solo la responsabilidad recae completamente en ti, sin embargo, si hay dos o más integrantes en casa esto se vuelve una responsabilidad colectiva que todos deben acatar.

Si tú pones reglas y límites pero los niños son permisivos, sólo causará un mal comportamiento en el perro.

Reconocimiento de su nombre

Un cachorro es capaz de reconocer su nombre entre cinco y 10 días después de comenzar a escucharlo constantemente. Puedes estimularlo llamándolo cuando haya contacto visual entre ustedes, y si responde de forma positiva premiarlo con un snack que reforzará el entrenamiento.

Si se muestra distraído espera un rato y vuelve a empezar.

Enséñale a morder

Recuerda que los cachorros aprenden y se comunican mordiendo ya sea a través de objetos o a las personas.

Aunque este sea un comportamiento instintivo debe ser controlado antes de los cuatro o cinco meses, de lo contrario, se volverá muy difícil corregir después. Tu perro debe ser capaz de diferenciar la fuerza ejercida sobre la mordida, generalmente los cachorros disfrutan morder las manos de las personas pero si ejerce un poco más de presión y emoción aléjate y apártalo.

Adiestramiento positivo

Si tu perro sólo pasa por regaños sin valorar cuando hace algo bien, sólo lo va a desmotivar. Esto no significa que no vayan a haber regaños, sino que debe poder identificar el bien y el mal, y si sólo se refuerza lo que es el mal, el entrenamiento no será eficaz.

El refuerzo positivo incluye los premios, halagos y caricias. Cuando son más pequeños puedes optar por un snack y conforme van creciendo reducirlo para ser más cariñoso con él, ya sea que haya respondido a su nombre o que acate una orden.

No caigas en el entrenamiento contradictorio, pues debes premiarlo sólo cuando obedezca, no porque él quiera hacerlo.

Si ha hecho algo mal, la palabra “no” será clave, ya que con un tono de voz firme no será necesario gritar ni decir nada más.

Lleva a cabo el entrenamiento en diferentes espacios, ya que si sólo lo realizas en casa se acostumbrará a responder ahí mismo y se saldrá de control en otros. Procura cambiar de escenario con sesiones cortas de 15 minutos, dos veces al día.