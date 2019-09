¿Qué opina Oribe Peralta de su sequía de goles?

A casi un año de no meter un gol, Oribe Peralta expresó su sentir durante una entrevista junto a un hombre que se caracterizó por sus numerosas anotaciones en su época como futbolista, Jared Borgetti.

Los dos exsantistas compartieron una conversación para la cadena deportiva ESPN, en donde el originario de La Partida, Coahuila, pintó el panorama que ha vivido dentro de la cancha en los últimos doce meses, y que quizá sería la razón por la que no ha logrado hacerse presente en el marcador ahora con su nuevo equipo las Chivas de Guadalajara.

"En el último tiempo no fui tan constante como centro delantero, hacía funciones diferentes que aportaba igual al equipo pero no estaba muy cerca del arco. Entonces estoy tranquilo. A mi no me preocupa porque el futbol es un trabajo de conjunto, y los delanteros viven de los goles, sí, pero si hubiera querido sobresalir en lo personal me hubiera dedicado a otra cosa", expone Peralta ante la sequía de goles.

Frente a las críticas y los comentarios de los analistas deportivos y aficionados, Oribe expresa que su trabajo debe ser analizado al cien por ciento, pues sólo se da un punto de vista a raíz de un partido.

"No vienen a ver el entrenamiento, no vienen a pasar un día conmigo para saber si estoy dando lo que es Oribe o que ellos creen que es Oribe. Son personas que sólo hablan porque ven un partido (...) sólo hablan porque tienen oportunidad de hablar", declaró el jugador del Rebaño.