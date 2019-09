Gears 5, el juego se reinventa

Mantener una franquicia fresca dentro del mundo de los videojuegos es una labor difícil. En noviembre, "Gears of War" cumplirá 13 años y, para celebrarlo, lanzó uno de los títulos más divertidos de la saga. Rod Fergusson, productor de "Gears 5" estuvo de visita en México hace unos días y Tech Bit conversó con él en torno a tan esperado lanzamiento.

"Estoy muy orgulloso de Gears 5. Es la entrada de la franquicia que considero la mejor Gears hasta el momento. Quisimos crear un juego que se sintiera natural para los jugadores de hueso colorado pero que también fuera intuitivo y divertido para quienes juegan un Gears por primera vez. Quisimos darle continuidad a la historia de Kait, quien descubre que su familia tiene relación con El Enjambre. De ahí partimos para desarrollar dos historias paralelas entre este viaje personal de Kait y la historia de JD y Markus Fénix y su lucha contra El Enjambre y su descubrimiento de que los Locust nunca se fueron".

El juego cuenta con cinco modos de juego: "Campaña", "Enfrentamiento", "Escape", "Horda" y "Campo de entrenamiento". El primero cuenta la historia de la nueva entrega; en Enfrentamiento se trata de un jugador contra otro; en Escape, un equipo de hasta tres personas colaboran para huir de diferentes y peligrosos escenarios. En Horda, un grupo de hasta cinco jugadores deben sobrevivir 50 oleadas de enemigos para ganar.

"Queremos que todos se diviertan. Es por ello que hemos mantenido y mejorado los modos que los fanáticos de la serie ya conocen y hemos agregado el modo Campo de Entrenamiento en donde los novatos en el juego pueden practicar sus habilidades al tiempo que se divierten. No quisimos hacer un tutorial tradicional y aburrido, sino toda una experiencia diferente", señala Fergusson.

"Gears 5" cuenta también con personajes especiales que pueden ser utilizados en los enfrentamientos multijugador en línea, estos son: Kat y Emile; los Spartans de Halo: Reach; y el Terminator T-800 y Sarah Connor de "Terminator Dark Fate" (próxima a estrenarse). Estos últimos personajes solo estarán disponibles en la edición Ultimate del juego.

En el apartado gráfico y de jugabilidad, "Gears 5" aprovecha al máximo el hardware de la Xbox One y, cuenta con despliegue en 4K a 60 cuadros por segundo en Xbox One X y PC. En cuanto al control y estilo de juego, continúa con la fórmula de las entregas anteriores en cuanto al uso del control y sus acciones. En el apartado de juego, "Gears 5" es mucho más amable con el jugador novato al tiempo que brinda un reto considerable para el fanático experimentado, con lo que The Coalition, el estudio desarrollador, espera mantener los lazos que han creado con su comunidad por poco más de una década.

En ese sentido, Rod Fergusson habló de la importancia que tiene México para el equipo de desarrollo del nuevo juego de la ya célebre franquicia. "México tiene una base de fans de Gears impresionante. La comunidad aquí es muy apasionada del juego y es una de las que más participan e interactúan con nosotros y con el contenido que producimos. Es por ello que decidimos darle a los gamers mexicanos tres banderas exclusivas para usar con sus clanes. Estas banderas, además de la mexicana, son únicas, ningún otro país tiene tantas banderas personalizadas en el juego. De esta manera queremos agradecer el apoyo que le han dado al juego a través de los años".

"Gears 5" se encuentra disponible a partir del 10 de septiembre en Xbox One y PC. Asimismo, en el futuro próximo se irán incorporando nuevos mapas, modos de juego, personajes y artículos de personalización.