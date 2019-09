The Rolling Stones lanzará material inédito con Bob Dylan

La banda británica de rock The Rolling Stones lanzará el 8 de noviembre material inédito y remasterizado de un concierto de 1998 en Argentina de su gira Bridges to Babylon, en el que participó Bob Dylan.

El material se lanzará en CD doble + DVD, DVD solo y vinilo, y fue presentado con el característico logo de la boca pero en azul celeste y blanco, por los colores de la bandera argentina.

Bridges to Buenos Aires captura el show completo del 5 de abril de 1998, la última noche de los cinco recitales en el estadio River Plate, en el que Bob Dylan se unió a la agrupación para interpretar el tema Like a Rolling Stone, informó su disquera en un comunicado. "El público argentino, apretado y enfervorizado, se mueve como si fuese una sola marea colectiva y le dan la bienvenida a los Stones con el calor fraternal de una familia de fanáticos", destacó el documento.

El concierto fue restaurado de las cintas originales, el audio fue remezclado y remasterizado; el set list del concierto, que comenzó con Satisfacción, incluye temas como Saint of me y Thief in the night, para seguir con Gimme shelter y Sister morphine.

Así como la interpretación sin introducción del cantante Bob Dylan, con quien compartieron escenario en esa ocasión en el tema Like a Rolling Stone, que posteriormente la banda llevó a versión grabada de estudio en 1995.