Proyecto más importante para Antonio Banderas

A sus 59 años y tras una larga carrera entre España y Estados Unidos, el actor español Antonio Banderas siente el Teatro del Soho, el espacio escénico que inaugurará a mediados de noviembre en Málaga (España), como "lo más importante" que ha hecho "jamás", "incluido Hollywood".

"Esto es el proyecto de mi vida, pero no es una tumba, ¿eh? Es una cuna donde vamos a criar un niño precioso", subrayó ayer Antonio Banderas en la presentación de A Chorus Line, el musical que codirige y protagoniza, y con el que alzará el telón el Teatro del Soho, situado en su ciudad natal.

El título elegido para inaugurarlo "no es una casualidad", porque en su estreno original en 1975 "cambió de alguna forma el paradigma del teatro musical en Estados Unidos" y puso el foco en "los grandes bailarines no conocidos, que dependían de su físico y tenían pocos derechos".

El creador del musical, Michael Bennett, "les dio una voz a estos personajes" y según Banderas la obra "democratiza a todos aquellos que no tienen voz y salta fuera de las barreras del espectáculo para encontrarse cara a cara con la vida, con unos soñadores con gran capacidad de sacrificio en busca de la excelencia".

59 AÑOS tiene el actor malagueño, Antonio Banderas.

"Este musical encaja perfectamente en lo que es mi propia vida y mi relación con el teatro", aseguró Banderas, que confesó su "sorpresa absoluta" al descubrir en las audiciones de Madrid, Barcelona y Málaga "un talento que hace veinte años no existía en este país".

Para el actor, "hay un momento en la vida de las personas en el que solo cabe la verdad" y su verdad en este momento está "aquí, en el teatro".

"Vivimos una época de máxima tecnología en la que parece que las cosas que no están grabadas no existen, pero a mí me encanta el sabor efímero del teatro, que solo permanece en el recuerdo. El teatro se queda y crece dentro de uno".

No se considera "sabio" para dar consejos a quienes empiezan en el oficio, pero cree que la "palabra clave" es "amor" y que el escenario es su "oficina", por lo que les recomienda no pensar "en lo que esto puede reportar después, dinero, fama y muchos caramelos que están alrededor, porque si se distraen en eso se perderán, como el que se pierde en un bosque".

El musical continuará en Málaga "probablemente" hasta el 26 de enero, el día siguiente a la entrega de los Premios Goya, máximos galardones del cine español, en esta ciudad.

Después viajará a Bilbao, Barcelona y Madrid, entre otras ciudades españolas, además de existir "una posibilidad grande" de ir a Estados Unidos.

Banderas interpretará en Málaga el personaje de Zach, pero en la gira tendrá "un maravilloso sustituto", Pablo Puyol -"que además es un boquerón (malagueño) como yo", resalta-, en el que tiene "mucha seguridad".

Sobre el trabajo de preparación de este espectáculo, Banderas admitió que "si tienes 59 años, las cosas se complican un poco más".

"No me he preparado el personaje, me he preparado yo. Me he metido una paliza este verano.

2017 AÑO en que Antonio Banderas sufrió un ataque cardiaco.

Cada día hacemos un calentamiento de una hora y media para que salgamos sudando y cansados al escenario, porque esto es una audición", explicó.

Ante la cercanía del estreno confesó que le "tiembla el pulso", pero intenta "ocultarlo", porque tiene que "tirar de un carro" y ahora "no caben las debilidades".

"Me puede el ambiente que se está viviendo en mi ciudad y quiero aportar algo, no solo palabras, sino también acciones", aseguró el actor malagueño.