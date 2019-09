Concientizan sobre limpieza en Primaria Centenario

Como parte de las acciones realizadas en la Escuela Primaria Centenario, el Ayuntamiento de Torreón, a través de la dirección de Medio Ambiente, llevó a cabo una actividad de concientización y limpieza de chicles, en las instalaciones del plantel.

Diana Camacho Estala, titular de Educación Ambiental, informó que el objetivo de la actividad, es que los niños conozcan sobre los efectos contaminantes que genera este producto, así como las caries que producen en sus dientes, por los residuos que alimentan las bacterias y favorecen su aparición.

"Esta actividad surgió a partir de una visita realizada, donde nos percatamos que los alumnos consumen en gran medida este golosina, misma que tiran al suelo y que por tratarse de un producto inorgánico, se suma a la contaminación del aire, por la obtención de gases en el proceso de fabricación".

Además del retiro de gomas de mascar del piso, y la colocación de carteles con la leyenda "Pega aquí tu chicle", los estudiantes recibieron una plática por el personal de la dependencia, acerca de los efectos que provoca su consumo principalmente si tiene azúcar pues causa caries.

No obstante mascar chicle con moderación no es malo si no tiene azúcar y contiene xilitol y pueden resultar útiles si alguna ocasión se está fuera de casa y no hay posibilidad de que los pequeños de laven los dientes pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) deja muy claro que mascar chicle sin azúcar no sustituye el lavado dental, y siempre que sea posible debe hacerse una correcta higiene dental.

En el caso de niños que comen chicle continuamente, pueden desarrollarse problemas mandibulares y puede producir a largo plazo un desgaste adicional de los dientes.

Involucradas en el tema ambiental, de salud y educación, estuvieron presentes las regidoras, Elizabeth Pérez Alemán, Diana Valeria Hernández Morón y Thalía Peñaloza Vallejo.