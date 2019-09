Carlos Rono, el lagunero que le pone fuego a la música

Hace tres años, un lagunero dejó su tierra para ir a la conquista de sus sueños musicales en CDMX. No la ha tenido fácil, sobre todo a la hora de sobrevivir en la capital, sin embargo, al lanzar una rola o estar en un escenario sabe que cualquier sacrificio ha valido la pena.

Su nombre es Carlos Rono y una presentación que dará en un bar local lo ha traído de vuelta a su tierra. Durante su estancia acudió a El Siglo de Torreón y el foro de SigloTV.

"Vine a visitar a mi familia y a dar un concierto acústico este viernes en un conocido bar", comentó entusiasmado el joven.

Carlos comentó que promueve los temas No regresarás y Fuego, ambos de su autoría ya que desde hace años descubrió que además de cantar se le daba la composición.

"No regresarás fue mi primer sencillo y luego vino Fuego. El primero habla sobre una ruptura y el segundo es más movido, es una rola feliz".

Relató el chico que tanto experiencias personales como de familiares o amigos le han dado la inspiración para componer tales melodías y otras más.

"La música sirve también para desahogarte. A través de las rolas saco mis sentimientos o emociones. De hecho, lo que cuento en No regresarás me ocurrió hace tiempo y no sólo por una relación que fracasó sino por varias", sostuvo.

Rono dijo que por ahora seguirá sacando sencillo tras sencillo. En un futuro sí desea dar a conocer un material discográfico.

"La industria musical ha cambiado mucho. Hoy en día se mueve lanzando canciones. Es mejor promocionar una canción durante unos meses y así continuar. Espero el año que entra de perdido hacer un EP", comentó.

El cantante externó que antes de entregar sus temas inéditos realizó varias actividades relacionadas con la música.

"Una temporada subía covers a Youtube de las canciones que más me gustaban. Participé en musicales y en otros proyectos como un dueto con el que tocaba en Paseo Morelos".

Recordó Carlos que tomó la decisión de dejar La Laguna porque sabía que allá pueden salir múltiples oportunidades.

"Siempre tenía la idea de irme a Ciudad de México porque si quieres dedicarte a esto lo más conveniente es irte. Salí de la universidad y me fui. Es un camino difícil que hay que tomar con paciencia y perseverancia. A veces he tocado en el metro.

"Allá la vida es difícil, pero de igual manera te enseña a crecer. Creo que lo mejor que hice en Torreón fue haberme metido a la universidad y a su vez al grupo de teatro de la misma".

Rono destacó que hasta ahora ha dado varios conciertos no solo en La Laguna sino también en otros sitios.

"He tenido varias presentaciones en la capital del país. En el verano pasado estuve en un festival de Boca del Río, Veracruz, fui uno de los artistas invitados, presenté mis sencillos y en verdad que fue una experiencia que me encantó".

Carlos Rono agradeció el apoyo que le han dado sus paisanos y les pide que si no lo han seguido en sus redes lo hagan.

"En Instagram estoy como Soycarlosrono. En Youtube y Spotify también pueden ubicar".

