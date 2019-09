No resiste 17 % de árboles adquiridos por el Municipio

De los 4 mil 50 árboles que se adquirieron por casi 1.5 millones de pesos por parte del Municipio, aproximadamente un 17 por ciento acabaron "muertos" como consecuencia de que se pudrió la raíz al no adaptarse a las condiciones de la región, según dio a conocer el director de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torreón, Felipe Vallejo López.

En relación con cuestionamientos del regidor priista Alfredo José Mafud Kaim y la morenista María Elena Mireles Acosta al respecto de la muerte de estos árboles, el director dijo que serán repuestos por el proveedor como parte de la garantía de compra, explicó a los regidores de la Comisión de Medio Ambiente.

En la presentación del programa de preservación de los recursos bióticos del Municipio confirmó que ya se dio el último pago de 575 mil pesos por el paquete de árboles, adquiridos para el programa de reforestación que tan solo en el mes de agosto donaron 289 para su plantación a diferentes cámaras del sector productivo.

Mireles Acosta declaró que, según han percibido, muchos de los que se resembraron estaban en malas condiciones a una semana de instalarse, reconociendo Vallejo López que se dio una importante mortandad de estos en la vía pública, independientemente de los 675 que ya perecieron en su estancia en el vivero, pero que pueden ser reclamados en reposición por una sola vez.

Mireles Acosta insistió en que la falla fue que la calidad de producción no fue la óptima, su raíz era corta y no respondió como debía a la humedad y se secaron, por tanto debía reclamarse calidad, aunque Vallejo López aseguró que el problema fue que por su variedad no se adecuó al ambiente de la región.

Otro señalamiento fue el cambio de imagen en la calzada Colón, donde antes había palmeras de antaño que destacaban a la emblemática vialidad. El personal de la Dirección de Medio Ambiente comentó que la gente ya no quiere ese tipo de plantas o árboles. La regidora morenista María Elena Mireles Acosta consideró que hoy la avenida Juárez "se ve fea" por ese tipo de reforestación. El regidor José Ignacio García Castillo también manifestó que habrá que esperar hasta 20 años para volver a ver árboles frondosos del desierto.