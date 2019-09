Aparece una de las mujeres que le regalaba hamburguesas a 'CR7'

Recientemente en una entrevista para un medio británico, Cristiano recordó como algunas trabajadoras de establecimiento de comida rápida le regalaban a él y a sus compañeros hamburguesas para comer.

Cristiano dijo que le gustaría encontrarlas para regresarles el buen gesto que tuvieron con él cuando aún no se convertía en futbolista profesional.

Este jueves una de las mujeres apareció y conversó con la estación de radio portuguesa Renascença, contando algunos detalles de aquel momento. "Aparecían frente al restaurante y cuando sobraban hamburguesas, nuestro gerente nos daría permiso para entregarlas. Uno de los muchachos era Cristiano Ronaldo, quien quizás era el más tímido de todos".

Paula Leca es el nombre de esta mujer quien le regalaba comida a "CR7", revelando que eso sucedía casi todas las noches de cada semana, dijo que ella cuenta este relato a sus familiares y amigos, pero algunos de ellos desconfían de su historia.

"Todavía me río de todo eso ahora. Ya se lo había contado a mi hijo, pero pensaba que era una mentira porque no podía imaginar que su madre le diera una hamburguesa a Cristiano Ronaldo. Mi esposo ya lo sabía, porque a veces él me iba a buscar al trabajo por la noche y también lo veía".

Leca se entusiasmo al escuchar la promesa del astro portugués, invitándolas a cenar ya fuese en Lisboa (Portugal) o en Turín (Italia), a lo que dijo que "Si me invitara a cenar, iría seguro. Lo primero que haría sería agradecerle y durante la comida tendríamos tiempo para recordar esos momentos".

Comentó también que ella había perdido el contacto con sus antiguas compañeras y con su jefa, Edna, pero espera que en los próximos días también salgan a la luz contando más detalles de este acontecimiento.