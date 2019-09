Pide Aispuro compromiso a diputados federales con Durango

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, dijo que cada servidor público tiene un compromiso y una responsabilidad, y pidió asumirlo, esto en relación a declaraciones de los diputados federales que señalaron que el mandatario debía estar en la Ciudad de México en gestión permanente si quería mejorar el presupuesto para el estado.

“Sí he estado allá, yo he estado en constante comunicación con los legisladores federales, yo confío en que cada uno de los actores políticos haga la parte que le corresponde, y aquí los legisladores locales, los federales, todos tenemos una responsabilidad, no solo es el gobernador del estado, todos tenemos un compromiso, fuimos electos por los ciudadanos para que pudiésemos desarrollar una actividad específica, no para beneficio personal ni de un grupo”, expresó.

El gobernador dijo que se debe ver por los duranguenses. Señaló que incluso se proyectaba una reunión con los legisladores ayer pero por motivos de agenda fue cancelada.

Aispuro Torres rechazó que los secretarios de las dependencias estatales sean “flojos” y no tengan proyectos, como dijo Martha García, diputada de Morena, aseguró que esa expresión no corresponde a la realidad, pues dijo que una y otra vez los funcionarios han tocado las puertas de los legisladores federales.

El gobernador reiteró que lo que se propuso para el estado de Durango en el paquete fiscal federal es injusto, por lo que consideró necesario cambiar la Ley de Coordinación Fiscal, para que se regrese a la entidad una cantidad más justa con respecto a las necesidades y lo que se recauda.

Consideró que hay una redistribución que no es equitativa, sin embargo, el gobernador manifestó su confianza en la palabra del presidente, Andrés Manuel López Obrador, en cuanto a que a Durango se le va a apoyar, pues dijo que cuenta con características de los estados del sureste y sur del país.

“Tal pareciera que sólo hay necesidades en el sur, sureste del país y Durango aporta recursos naturales, agua, bosque, minería, en la producción lechera somos la primera cuenca lechera, junto con Coahuila”, dijo.