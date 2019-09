1878: Da su primer respiro Upton Sinclair, reconocido escritor estadounidense

En el aniversario 141 de su natalicio este viernes, Upton Sinclair, autor de novelas y obras periodísticas, es recordado en este país como uno de los productores que impulsó económicamente la película ¡Qué viva México!, del cineasta Serguei Eisenstein.

Cuentan sus biógrafos que fue Sinclair y otras personas las que auspiciaron la llegada de Eisenstein a México para desarrollar el proyecto fílmico que buscaba retratar la cultura y política desde el México prehispánico hasta el revolucionario, empero, tras varias dificultades acabó por abandonarlo.

Sinclair es autor de una obra que se distinguió por la crítica social y aversión hacia los ricos, a quienes consideraba los causantes de todo vicio y desunión de la sociedad, además por llevar los ideales de la lucha política a la ficción testimonial, en su novela más reconocida: La jungla.

Nació en Baltimore el 20 de septiembre de 1878, en el seno de una antigua y adinerada familia, pero su padre era revendedor de licores rendido al alcohol, así que tuvo que pagarse sus estudios, finalizados en el College of the City of New York, de Columbia, donde se inició en la escritura de narraciones infantiles y novelas cortas de folletín.

Durante su época universitaria, Upton Sinclair escribió varios libros sin éxito, entre ellos sus primeras novelas: El rey Midas, en 1901; The Journal of Arthur Sterling, en 1903, y Manassas, en 1904.

Sería dos años después, cuando al embarcarse en una investigación sobre los mataderos de Chicago, plasmada en su novela La jungla, provocaría una averiguación de Roosevelt y del gobierno federal para concluir en la "Pure Food Legislation", del mismo año.

De acuerdo con un artículo de Luis Hernández Navarro, para el diario La Jornada, la obra, que después de su publicación sería un best-seller, relata las graves condiciones de trabajo en los rastros y empacadoras de carne estadounidenses, donde trabajaban obreros inmigrantes originarios de Europa oriental.

Sin cumplir 20 años se unió al socialismo, aunque nunca fue un marxista ortodoxo; luego se convirtió en candidato a gobernador por el Partido Socialista en 1926 y 1930, y por el Partido Demócrata en 1934.

Pese a que nunca ganó ninguna elección, creó la EPIC (Liga para la Eliminación de la Pobreza en California), plan que pretendía un programa masivo de obras públicas, una amplia reforma tributaria y pensiones garantizadas.

En 1947 ganó el Premio Pulitzer y se convitrió en uno de los promotores del movimiento periodístico de Estados Unidos, conocido como “muckrakers” (escarbadores de la basura), representado por obras de fuerte crítica social.

Así, publicó con sus propios recursos La ficha de bronce, en 1919, obra que The New York Times se negó a anunciar en sus páginas y donde Sinclair sostenía que el periodismo estadounidense era una institución de clase que beneficia a los ricos y menosprecia a los pobres, además de crear una relación donde las huelgas son igual a violencia.

Inspirada en su obra Oil! (¡Petróleo!), la película There Will Be Blood, del director Paul Thomas Anderson, ganó el Óscar a la Mejor actuación en 2008; Upton Sinclair murió en 1968, a los 90 años.