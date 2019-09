Edson Álvarez figura en el 11 ideal de Champions League

En este cuadro con Álvarez en la defensa, también aparecen Ángel Di María, Erling Håland, Mislav Oršić, İlkay Gündoğan, Mathieu Valbuena, Juan Bernat, Thomas Meunier, Marin Leovac, Nicolás Tagliafico y el portero Marc-André ter Stegen.

Así reaccionó el jugador en redes sociales ante su aparición en este 11.

Con esto, la participación de los mexicanos consigue destacarse aún más en la Champions League, pues además de Edson, Hirving “Chucky” Lozano y Héctor Herrera también tuvieron participación, siendo este último quien hizo su debut en un juego oficial con el Atlético de Madrid marcando el gol del empate ayer ante la Juventus.

