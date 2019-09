Lo que debes saber para instalar iOS 13 en tu iPhone

Hoy a las 12 horas en México se encontrará disponible la actualización del sistema operativo móvil para Apple, iOS 13, cosa que tiene emocionados a los usuarios de iPhone. Sin embargo, hay una serie de detalles que es necesario conocer antes de su instalación.

Principalmente es necesario saber si nuestro dispositivo es compatible con el nuevo sistema. Algunos de los modelos disponibles son los siguientes: iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus y IPhone SE.

Cabe destacar que esta actualización ofrece algunas novedosas características como el modo obscuro, la cual brinda comodidad a la vista, además de proporcionar un mejor rendimiento a la batería. Otro detalle es Apple Arcade, plataforma que por 4 dólares con 99 centavos permite descargar juegos de un catálogo con más de 100 títulos.

se actualiza también, brindando al usuario la posibilidad de ver los lugares en formato 3D, además de crear y acceder a colecciones de sitios favoritos o frecuentados.

Otro detalle es la opción de los 'Memojis', los cuales ahora tendrás más opciones para ser personalizados por el usuario. Siri por su parte no se queda atrás, pues pronto tendrá la opción de leer mensajes entrantes y compartir audio a través de AirPods.

Se recomienda que antes de la actualización se realice una copia de seguridad para los archivos en iCloud o a través de algún otro dispositivo.