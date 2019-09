tips, tips, tips...

CONSEJOS PARA LIMPIAR DEBAJO DE LOS MUEBLES

Para limpiar debajo de su lavadora y secadora donde se acumula mucho polvo, o debajo de cualquier mueble o equipo que no pueda ser movido, rocíe una vieja cal-ceta (o media de acrílico) con limpiador y ponga la media en un palo. Use una banda de hule sobre la calceta para sostenerla en su lugar en el palo. Puede sacudir el polvo del fácilmente.

Cuando le sea entregado el aparato espere hasta que esté conectado y se hayan hecho todas las instalaciones antes de firmar el recibo. Querrá usted asegurarse de que esté operando adecuadamente. Si firma el recibo a la entrega, puede suponerse que acepta usted el aparato en la condición en que fue entregado. De inmediato, prueba todos los accesorios del aparato para ver si operan adecuadamente. Algunas garantías expiran en un corto periodo del tiempo, así que no espere quejarse o será desafortunado. Si compra un nuevo congelador, mantenga un inventario actualizado de artículos y alimentos guardados en él.

Si da a su perro tabletas de levadura, el olor que expide repelerá a las pulgas. Puede darle dos tabletas cada día y no volverá ver una pulga. Sin embargo, la levadura no funciona en todas las mascotas así que pruébela con la suya para ver si resulta efectiva. Seguramente vale la pena el esfuerzo paro sugiero que primero consulte con su veterinario. Si la mascota no toma la tableta, compre levadura en polvo y espolvoréela en sus alimentos. La levadura puede encontrarse en la sección de mascotas de la tienda de abarrotes o en las tiendas de alimentos.

Para mantener en orden su caja de costura, use un cartón de huevo para guardar los rollos de hilo. Así su caja de costura o estuche permanecerá más organizado.