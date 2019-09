Doblete de Di María en goleada al Real Madrid

Real Madrid tuvo un inicio de pesadilla en la Liga de Campeones de Europa al ser goleado 3-0 por París Saint-Germain, en duelo que se realizó ayer en el Parque de los Príncipes.

El argentino Ángel Di María, al minuto 14 y 33, y el belga Thomas Meunier, al 91, consiguieron las anotaciones de la victoria, resultado que los deja en la cima del Grupo A de la competencia con tres unidades, por cero del cuadro "merengue".

El 13 veces campeón de Europa tuvo un inicio complicado en el torneo continental, se vio ampliamente superado y prácticamente tuvo mínimas llegadas al arco rival que era defendido por un viejo conocido como el portero Keylor Navas.

París hizo válida su localía con un inspirado Di María, otro ex del Real Madrid, quien al minuto 14 entró al área y remató un servicio retrasado de Juan Bernat antes de entrar al área chica para vencer a Thibaut Courtois y abrir el marcador.

Real Madrid era dominado y su fichaje estrella, Eden Hazard, poco ofreció en la cancha parisina, en donde Di María volvió a lucirse, ahora tras recibir un balón a las afueras del área, de donde sacó un zurdazo impecable para el 2-0.

0 DISPAROS a gol tuvo el Real Madrid en el partido, mientras que PSG hizo cinco.

Los pupilos de Zinedine Zidane, agobiados por un equipo que era superior, trataron de reaccionar de inmediato con un golazo de Gareth Bale, aunque el VAR mostró una mano del galés previo a su disparo y la anotación fue anulada.

La presión del PSG continuó en el inicio del complemento ante un equipo sin capacidad de reacción y que no encontraba cómo llegar con peligro al arco de Navas.

El tercer gol del París lucía más cerca que uno de Real Madrid. Al minuto 60 apareció nuevamente el "Fideo" Di María, quien solo ante el portero belga "picó" el esférico, que se fue por arriba del arco de Real Madrid.

Pablo Sarabia fue otro de los jugadores que tuvo en sus botines la oportunidad del tercer gol del cuadro local, al 62, pero su disparo se fue apenas desviado de la portería de Courtois.

Una de las pocas llegadas de peligro de Real Madrid ocurrió al minuto 79, cuando el francés Karim Benzema remató con la cabeza ante una mala salida de Navas, quien para su suerte el balón apenas se fue desviado.

Con el partido prácticamente definido, Paris Saint Germain se dio el lujo de concretar la goleada en un contragolpe que orquestaron los dos laterales, Bernat y Meunier, para concretar el doloroso golpe a Real Madrid, que tiene mucho por mejorar si quiere aspirar al título continental.

"Nos han superado en todo, en juego, en la media. Pero sobre todo, me molesta la intensidad, que a este nivel de la competición es complicado", dijo al término del encuentro el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane.

"Ellos son buenos para crear ocasiones. Pero lo que me preocupa esta noche es ver a mi equipo sin la intensidad necesaria a estas alturas de la competición. Sabemos el partido que nos esperaba y el adversario, que nos ha metido mucha presión. Nosotros no hemos entrado casi nunca en el partido, teniendo pocas ocasiones", agregó el francés.

"Con los jugadores que tenemos en el campo, sobre todo ofensivamente, es rara la sensación. No hemos entrado casi nunca en el partido y no es que esté preocupado, pero normalmente con los jugadores que tenemos creamos más ocasiones de gol, hoy no ha sido posible", dijo.

"La intensidad es lo más importante en el campo, puedes tener un partido en el juego un poco peor, pero si metes intensidad, si metes la pierna en un balón dividido y ganas duelos, puedes sostener el partido. Pero nuestro partido ha sido todo lo contrario. Para mi el problema esta noche es la intensidad", comentó.

En el otro partido del grupo A, Brujas y Galatasaray igualaron a cero goles en Bélgica.