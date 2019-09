El brasileño Matheus Dória pide más concentración

- Desatenciones defensivas como las del domingo anterior en casa ante Pachuca, los albiverdes ya no pueden darse el lujo de volverlas a tener, sobre todo en la segunda parte del Apertura 2019.

Así lo dijo ayer el zaguero de Santos Laguna, Matheus Dória, quien aseguró que irán partido a partido en la campaña, para buscar cada uno de los objetivos trazados desde un inicio.

"Tenemos que entrar más concentrados a diferencia del último partido en el que fuimos sorprendidos en los primeros minutos, algo que no puede volver a pasar" indicó el amazónico quién también destacó "la intensidad que estamos demostrando, tenemos que mejorarla".

Dejó en claro, que desde que inició el torneo, los Guerreros hablaron de ir partido a partido, por lo que encaran cada juego como si fuera una final, y así seguirán hasta disputarla.

"Enfrentamos cada partido como si fuera una final, así vamos a seguir hasta la final misma si Dios quiere, no tenemos que pensar si vamos primero (lugar) debemos pensar en San Luis después en Veracruz y así seguir hasta el final".

Acerca de situarse en puestos de calificación opinó: "Afortunadamente estamos peleando la parte alta de la tabla, algo que es bueno para el tema del ambiente en el equipo. Nuestro plantel es muy fuerte, todos los jugadores están preparados para jugar, porque entrenamos de igual manera, el grupo se ha visto muy bien trabajando".

El brasileño expresó que ante el Atlético de San Luis el próximo sábado en la capital potosina, no se sienten favoritos, ya que es un tema que no le gusta tocar.

"No me gusta decir si somos o no (favoritos), es algo que no me gusta hablar fuera de la cancha, a mí me gusta hablar dentro y demostrarlo, ya que la única manera de hacerlo, es jugando bien y ganando los partidos".

También Dória se dio tiempo, para hablar del presente que vive la escuadra sanluisina, sobre todo con la llegada al banquillo del uruguayo Gustavo Matosas.

"Los cambios de entrenador provocan que todos en el plantel se quieran mostrar y demostrar que pueden ser titulares, pensando en aumentar su nivel competitivo".

Reconoció que el Atlético San Luis anda muy bien en casa, por lo que deberán estar atentos a esa situación, adelantando que será un partido muy difícil, por lo que tendrán que estar bien concentrados.

Desde inicios de la semana, las alertas en Santos Laguna se encendieron. Y es que el volante uruguayo Fernando Gorriarán, sufre una pequeña lesión, que lo ha apartado de los trabajos en cancha del equipo en los últimos días.

El mismo estratega de los Guerreros, Guillermo Almada, confesó el martes pasado, que uno de sus jugadores estaba apartado de los entrenamientos, pero no quiso revelar la identidad.

Aunque todavía no está en duda su participación ante los potosinos, "Nando" sigue entre algodones, para poder estar a punto físicamente para el duelo del próximo sábado en el Estadio Alfonso Lastras.

Todavía no hay un reporte médico oficial por parte del club, ya que esperan hasta el último momento y para agotar todas las posibilidades, de la inclusión de "Gorri" en el once inicial santista.