Sí al Metrobús, pero por el Periférico: Marina Vitela

La alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela Rodríguez, aseguró que no está en contra del Metrobús para La Laguna de Durango, sin embargo, señaló que debe ser un proyecto integral donde se incluya a los transportistas y que esté bien diseñado, a fin de no saturar el bulevar Miguel Alemán.

"No estamos negados a la modernidad ni a que el sistema del transporte sea moderno, actual, práctico, objetivo y le sirva a toda la población, lo único que sí expreso es que, en una lista de prioridades, hay otras, yo me voy por el tema del agua y el tema del hospital, sin embargo, no quiere decir que estoy en contra del Metrobús", manifestó la alcaldesa.

Consideró que es necesario que el proyecto sea integral, que se incluya a los verdaderos transportistas, que han aguantado las crisis de inseguridad y económicas, además de que es sostén de muchas familias en la región lagunera.

Señaló que el proyecto, además, debe estar bien diseñado para que no sature el bulevar Miguel Alemán. En este sentido, consideró que sería más útil contar con el sistema metropolitano de transporte en el bulevar Ejército Mexicano, porque transitaría por todo el periférico desde Lerdo, Durango, hasta Matamoros, Coahuila.

"Ahí sí sería un proyecto muy práctico", expuso, "lo único que yo pido es inclusión y que, de una manera muy objetiva, revisen el proyecto, si es que se va a llevar a cabo, para que quede muy bien hecho y no andemos parchando luego".

La presidenta municipal consideró que entró en una discusión innecesaria por el tema del Metrobús "en aquel momento que me responsabilizaban de que pudiera haberse caído ese proyecto. Voy a seguir declarando que no estoy en contra de ese tema, para nada, para mí sería fabuloso que llegara un proyecto de esa magnitud. Sin embargo, sí hay un tema de prioridad, es el de salud y el del agua, son fundamentales", dijo.

Consideró que la implementación del sistema Metrobús debería ser un proyecto incluyente que realmente venga a modernizar a la región en todos los sentidos.

El Gobierno del estado de Durango informó recientemente que los recursos que habían sido etiquetados se mantienen todavía en el Fondo Nacional de Infraestructura, sin embargo, el gobernador José Rosas Aispuro Torres dijo que se abocarán primero al tema del agua.

El mandatario declaró a El Siglo de Torreón que se mantiene una estrecha coordinación con el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, y se trabaja en conjunto en los proyectos del Fondo Metropolitano para la Comarca Lagunera, a fin de gestionar los recursos para las obras que requieren los municipios, entre las cuales destaca la construcción de un acueducto de la presa Francisco Zarco, con una potabilizadora para dotar de agua a la población.

El pasado 24 de julio, durante la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que se cancelaría el proyecto del Metrobús, pero que se trabajaría por el agua, y adelantó que se busca la construcción de un acueducto de la presa para brindar agua a la población.

En su primera visita a Gómez Palacio como presidente, López Obrador canceló la posibilidad del Metrobús después de que sometió este proyecto a votación a mano alzada entre los asistentes al acto, donde dio a conocer avances de los Programas Integrales del Bienestar.

Esto ocurrió el 16 de junio. López Obrador pidió levantar la mano a quienes consideraban que no hace falta este proyecto en La Laguna de Durango y luego sentenció que "el Metrobús no va".