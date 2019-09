Eli Manning dice aceptar nuevo papel de suplente

Si bien no está feliz por perder la titularidad después de tantos años, Eli Manning conocía la alta probabilidad de que el entrenador en jefe de los Gigantes, Pat Shurmur, convirtiera a Daniel Jones en el primer quarterback de Nueva York si el equipo tenía un mal arranque.

Un resignado Manning dijo ayer que ha aceptado su nuevo papel como suplente y que pretende apoyar a Jones y hacer todo lo posible para ayudar a que los Gigantes (0-2) empiecen a ganar partidos.

Por ahora, esa ayuda comenzará por entender cómo se dirige a una escuadra de suplente, algo que Manning hará apenas por segunda vez desde 2004.

Un humilde Jones, la sexta selección global del pasado draft, se siente listo para hacerse cargo, empezando este fin de semana en su visita a los Buccaneers de Tampa Bay.

La atención sigue estando en Manning, dos veces Jugador Más Valioso del Super Bowl. El quarterback de 38 años ha sido el titular de los Gigantes desde el décimo partido de 2004, su temporada de novato.

Fue rodeado en su casillero por al menos 25 miembros de los medios de comunicación y respondió preguntas durante unos 10 minutos.

Mostró también que no ha perdido su sentido del humor, cuando le preguntaron si ha dado algún consejo a Jones, de 22 años.

"Lánzalo (el balón) a los chicos que visten el mismo jersey que tú", respondió Manning, mientras se alejaba.

Manning, quien ganará 23,2 millones de dólares esta temporada, negó que haya pensado en renunciar a la cláusula que impide a los Gigantes canjearlo a otra escuadra. También consideró que la decisión se tomó con respeto para sus 16 años con la organización.

De igual manera, compartió que habló con Mara el martes, luego que la decisión fue anunciada.

"No sabía cómo iba a definirse todo este año", aceptó Manning. "Simplemente sabes que cuando se selecciona a un quarterback joven en el draft hay una posibilidad de que juegue si las cosas no van bien. No iniciamos bien y esa es la situación en la que estamos ahora".