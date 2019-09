Héctor Herrera 'salva' al Atlético ante 'Juve'

El mediocampista mexicano Héctor Herrera aguardó el mejor escenario para debutar con Atlético de Madrid al hacerlo con un buen gol, que significó el empate 2-2 frente a Juventus en el arranque de la fase de grupos de la Champions League.

El estratega de los "colchoneros", el argentino Diego Simeone, entendió que había que meter a uno de sus fichajes para esta campaña y lo hizo, ingresó a Herrera, quien en los partidos previos se quedó en el banquillo, y el tijuanense respondió al voto de confianza.

"HH" entró de cambio a los 75 minutos en lugar del ghanés Thomas Partey y a partir de ese entonces Atlético de Madrid comenzó a tener claridad en sus llegadas con el volante mexicano, que prácticamente todo balón que tocó lo distribuyó bien moviéndose de un lado a otro siempre siendo opción para el compañero.

Herrera llegó gratis al "Atleti" procedente del Porto, en donde era capitán, y ayer el seleccionado tricolor demostró que vale mucho cuando el partido estaba 2-1 a favor de la Juventus.

Héctor Miguel se animó a disparar afuera del área, pero la defensa del club italiano desvió a tiro de esquina. El córner por izquierda lo cobró el inglés Kieran Trippier y con la cabeza Herrera venció al portero polaco Wojciech Szczesny para el 2-2 que sería definitivo.

El mexicano festejó con euforia y sin reproches también lo hizo con el "Cholo" Simeone en un Wanda Metropolitano desbordado con su afición, que tres veces dijo el apellido del tijuanense cuando el sonido local decía el nombre.

Antes del show de Herrera, la Juventus con dos descolgadas a velocidad puso en la lona al Atlético de Madrid, que en el primer tiempo había sido ligeramente mejor con destellos del juvenil portugués Joao Félix.

En el complemento, la "Vecchia Signora" se adelantó 2-0. Primero en un balón largo para el argentino Gonzalo Higuaín, quien aguantó la llegada del colombiano Juan Cuadrado y éste con buena jugada individual sacó zurdazo imposible para el portero Jan Oblak en lo que fue el 1-0, al 48'.

Los italianos eran mejores, aprovecharon su momento y lo reflejaron con el 2-0 cuando el portugués Cristiano Ronaldo sirvió para el brasileño Alex Sandro, quien centró para el cabezazo del francés Blaise Matuidi, al 65'.

Atlético de Madrid careció de profundidad y a la vieja usanza en jugada a balón parado subieron sus centrales, donde el uruguayo José Giménez recentró para el gol del montenegrino Stefan Savic para recortar distancias 2-1, al 70'.

Después con el ingreso de Héctor Herrera el Atlético comenzó a despabilarse, Vitolo rozó el tanto, pero la gran atajada del portero visitante lo evitó, aunque después Wojciech Szczesny ya no podría con el tanto del mexicano.

Herrera confía en que el tanto le permita gozar de más oportunidades de las que ha tenido hasta ahora.

"No es fácil; uno siempre quiere jugar y ser protagonista, pero es parte del juego, uno tiene que trabajar, tener paciencia y cuando llegue su oportunidad aprovecharla", mencionó.

Herrera desveló que Simeone fue el que le mando a rematar en el saque de esquina.

"En el último tiro de esquina él es el que me ha dicho que entre a rematar, él es el que me ha dicho que entre, porque yo me estaba quedando siempre en el rebote. A lo mejor confía plenamente en todos los jugadores que tiene", señaló Herrera tras el juego.

"Estoy muy contento por debutar primero y después por poder ayudar al equipo", indicó Herrera.

"Creo que es importantísimo no dejar puntos por el camino.

Obviamente queríamos ganar, pero creo que el empate es bastante bueno por lo complicado que es el rival y creo que por partes del partido hemos sido superiores", añadió.

En el otro duelo del grupo D, Bayer Leverkusen perdió como local 2-1 ante el Lokomotiv. Grzegorz Krychowiak al minuto 16 y Dimitriy Barinov al 37' marcaron por los visitantes, mientras que el tanto local fue un autogol de Benedikt Howedes al minuto 25.