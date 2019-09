Brandon Moreno regresa a la UFC

- La UFC regresa a México, y entre muchas de las historias que tiene por contar, se encuentra la del tijuanense Brandon Moreno, quien volverá a la Ciudad de México con ganas de demostrar de qué está hecho.

La pelea del próximo sábado marcará el regreso de Brandon a la UFC, tras ser despedido luego de la derrota ante el brasileño Alexandre Pantoja en UFC Chile.

En un intento por restablecer la compañía con funciones en México, y ante la poca baraja de peleadores mexicanos, la UFC recurre a Moreno, pese a que hace un par de años lo dejaran libre.

Sin embargo, en la mente de Moreno no entran estos factores, pues él solo quiere regresar al octágono para demostrar que merece estar ahí.

"Tengo muchos sentimientos encontrados, me da mucho orgullo volver a la UFC para demostrar que aquí debo estar", dijo el peleador en entrevista.

Hace dos años, Moreno peleó por primera vez en la Arena Ciudad de México, el resultado no fue satisfactorio. La experiencia del estadounidense Sergio Pettis le pasó factura, pero el mexicano ya dio vuelta a la hoja.

"Puede ser una revancha, he aprendido a sacar el aprendizaje de los malos resultados y seguir adelante", comentó.

En esta ocasión se enfrentará al ruso Askar Askarov en un combate complejo.

"He demostrado que he mejorado desde la última vez que pelee en mi país, además he trabajado muchísimo mi cardiovascular para la altura de la Ciudad de México", agregó Moreno.

"Me siento muy feliz de pelear en casa, Askar viene desde Rusia, entonces tendré al público de mi lado, sin embargo, en cuanto se cierra el octágono dejas de pensar en la gente y simplemente tratas de 'acabar' con la persona que tienes enfrente", señaló "The Assassin Baby".

Asimismo, Brandon se dijo favorito para esta pelea, donde -de acuerdo con él- la experiencia será un factor clave.

"Askarov es un peleador debutante en la UFC. Siempre debutar es como una moneda al aire, o le pueden pegar los nervios, o lo puede tomar como una inspiración para salir a ganar", finalizó el tijuanense.

Askarov marcha invicto con un récord de 10-0, mientras que el mexicano tiene una marca de 15-5.