Dória deja el favoritismo de lado

Frente al Atlético de San Luis, el zaguero brasileño de los Guerreros, Matheus Dória, no se siente favorito, ya que es un tema del que no le gusta hablar, por lo que lo deja de lado.

"No me gusta decir si somos o no (favoritos), es algo que no me gusta hablar fuera de la cancha, a mí me gusta hablar dentro y demostrarlo, ya que la única manera de hacerlo, es jugando bien y ganando los partidos", señaló previo a la práctica vespertina de Santos Laguna de este miércoles en el TSM.

El estar arriba en la tabla de posiciones, es algo que si bien no visualizaban completamente, dejó en claro que en el seno albiverde desde que empezó el torneo, hablaron de ir partido tras partido.

"Enfrentamos cada partido como si fuera una final, así vamos a seguir hasta la final misma si Dios quiere, no tenemos que pensar si vamos primero (lugar) debemos pensar en San Luis después en Veracruz y así seguir hasta el final".