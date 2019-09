"Rostizan" amigos y familiares a Alec Baldwin

El actor estadounidense Alec Baldwin, ganador del Globo de Oro y del Emmy, se convirtió en objeto de burlas de familia, amigos y colegas, quienes lo expusieron ante el público para una emisión más de Roast.

El protagonista del sitcom 30 Rock y presentador en más de una decena de ocasiones de Saturday Night Live, se convirtió en el anfitrión de Comedy Central Roast, programa que se transmitirá este jueves en Latinoamérica.

Alec fue “rostizado” por sus amigos, los actores Robert de Niro, Jeff Ross, Ken Jeong y el “Road Master” Sean Hayes, así como la celebridad Caitlyn Jenner, quienes celebraron su vida y trayectoria con bromas pesadas y chistes despiadados.

Su esposa Hilaria y su hija Ireland Baldwin, se convirtieron en invitadas sorpresa y, para asombro del actor, su pequeña exhibió muchos años de mala paternidad. También se unió como “rostizador”, el jugador de baloncesto Blake Griffin, además de Lady Gaga quien participó a través de un video.

De esta manera, Alec se suma a la larga lista de personalidades que se han sometido a las burlas de sus amigos. Justin Bieber, Pamela Anderson, Charlie Sheen, Rob Lowe, David Hasselhoff, James Franco, Bruce Willis y Donald Trump, aparecen en el listado.

El intérprete de 61 años apareció por primera vez en la televisión en 1982 dentro de la serie The doctors. En 1986 debutó en Broadway con Loot, de Joe Orton y un año después irrumpió en el cine con Forever, Lulu.

En su filmografía aparecen Beetlejuice (1988), The Marryin Man (1991), Malice (1993), The getaway (1994), The juror (1996) y The cooler (2003), que le valió la nominación al Oscar y al Globo de Oro.