Ha sido un poco dificil el no tener minutos: Héctor Herrera

El futbolista mexicano hizo su debut en Champions con el Atlético, además de sumar sus primeros 14 minutos oficiales como jugador de los 'Colchoneros'.

El debut de Herrar no podía ser mejor que el que tuvo el día de hoy ante la Juventus de Turín, en un partido que su equipo lo perdía 2-0 como local, y que previo a su ingreso al minuto 76, solo le faltaba un gol para empatar el marcador.

El mexicano marcó al minuto 90 del juego empatando el marcador, Herrera se mostró agradecido con la oportunidad de jugar en este partido importante para el "Atleti".

"Ha sido difícil el no tener minutos en el inicio del campeonato, y hoy gracias a Dios el 'profe' se decide por darme la confianza, darme algunos minutos en un partido complicado y estoy súper contento con el debut con el debut y obviamente más con el gol, además de poder ayudar al equipo de alguna manera", expresó a ESPN luego del encuentro en Zona Mixta.

Héctor reconoce que vivió un cúmulo de emociones debido al gol y reconoció que su técnico le dio la orden de meterse al área a rematar en el tiro de esquina a favor.

"La verdad es que no se, se te pasan un montón de cosas (al anotar el gol), correr, saltar, gritarlo yo que se, en ese tiro de esquina no iba a entrar (al área de la Juventus), me estaba quedando siempre al rebote y el 'Cholo' (Simeone) me dice que vaya, y mira me encuentro con una sorpresa que ni yo mismo me esperaba".

El "Zorro" también habló sobre lo difícil de no haber sido considerado por Simeone como titular o como un revulsivo en el medio campo del Atlético.

"Obviamente que no es fácil, pero yo creo que una de mis virtudes es ser paciente y trabajar siempre al máximo, para cuando llegue la oportunidad y el grupo te necesite estar preparado".

Con este resultado el Atlético de Madrid queda empatado en puntos en el segundo lugar del Grupo D con la "Juve", este sector es liderado por el Lokomotiv de Moscú quien venció al Bayer Leverkusen.