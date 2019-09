¿Por qué Britney Spears es tendencia en Twitter?

La cantante Britney Spears se ha convertido en tendencia en Twitter bajo el hashtag #FreeBritney, y es que miles de sus admiradores piden que sea liberada de la tutela de su padre.

En estos momentos, la madre de la intérprete de Toxic, se encuentra en la corte en una batalla legal para retirar la tutela de Britney a su padre Jamie, quien tiene autoridad sobre sus finanzas y decisiones personales.

Desde que la salud mental de Spears colapsó en 2008, ha estado sujeta a una supervisión legal.

Actualmente la tutora temporal de Spears es Jodi Montgomery por deseo del padre de la cantante, quien espera volver a tener control sobre la vida de su hija en enero del próximo año.

Sin embargo, Lynne, la madre, cree que Jamie ya no está en condiciones de continuar bajo su cuidado, según informó el portal de TMZ.

Se espera se revele una prueba crítica durante la audiencia, pues el padre estuvo bajo la lupa al ser designado un evaluador por parte del tribunal.

TMZ aseguró que Jamie no será enjuiciado por el caso de abuso infantil hacia el hijo mayor de la intérprete, Sean, de 14 años de edad, el cual tuvo lugar el pasado 24 de agosto ya que el caso fue desestimado por el fiscal.

Después del incidente ocurrido, una fuente informó a dicho medio, que Britney se encuentra furiosa con su padre, por lo que hay una gran posibilidad de que la intérprete apoye a su madre en el juicio.

Las reacciones de los fans de Britney no se han hecho esperar, pues han mostrado su apoyo en Twitter.

Rose McGowan also said #FREEBRITNEY and so should YOU pic.twitter.com/DPh0iXMBoG — KingSpears (@GodneyIsBritney) September 18, 2019

Did I travel 3000 miles to support Britney in such a critical day? Yes, yes I did. Here we go #FREEBRITNEY BRENDAAAAAA pic.twitter.com/VUCDbh4l8o — Shay (@ShayBSpears) September 18, 2019

#FreeBritney Porque ya es hora de que recupere su libertad y se deshaga de todas las personas tóxicas que la rodean pic.twitter.com/SOohDiCGA7 — Don't Call Me Angel (@ChemyMerino) September 18, 2019