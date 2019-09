Pide Chile respetar presunción de inocencia de Bachelet

Ante los señalamientos contra la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, acusada de recibir más de 100 millones de pesos de la constructora brasileña OAS para su segunda campaña proselitista, la vocera del gobierno de Chile, Cecilia Pérez, pidió cautela y respetar el “principio de inocencia”.

El diario brasileño Folha de Sao Paulo divulgó esta semana que el empresario Leo Pinheiro, quien fue investigado y condenado en el marco del caso Lava Jato, reveló que en 2013 aportó unos 140 mil dólares a la campaña de la entonces candidata, de acuerdo a medios locales.

En el marco de las actividades por Fiestas Patrias, en el Palacio de La Moneda, la funcionaria señaló: “estamos acostumbrados a condenar antes que lo haga la propia justicia y cuando hay denuncias que son graves, por parte de un empresario brasileño, lo que corresponde, antes de emitir un juicio político, es respetar siempre el principio de inocencia”.

Añadió que al Ministerio Público le corresponde llevar a cabo las investigaciones para aclarar cualquier duda y también quién o quiénes deben presentarse a declarar para determinar responsabilidades, de acuerdo a un despacho informativo del sitio digital cooperativa.cl.

La vocera del gobierno chileno indicó que “teorías de complot, la verdad, es que a todos los chilenos nos tienen cansados. Lo importante es que frente a temas sensibles se investigue con prudencia porque las dudas son buenas enfrentarlas y que no se juzgue antes de que lo haga la propia justicia”.

Leo Pinheiro, según el mismo sitio digital, fue presidente de la constructora OAS, y es el principal acusador de Luiz Inácio Lula Da Silva.

La víspera, la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas rechazó las acusaciones en su contra y advirtió que podría haber “transfondo”, de acuerdo a información divulgada por la televisora chilena 24 Horas.

En declaraciones a ese medio informativo añadió que “tengo una sola verdad que es la que he dicho desde el comienzo (…) mi verdad es la misma de siempre, yo no he tenido nunca vínculos con OAS, ni con ninguna otra empresa”.