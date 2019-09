Taylor Swift pensó en retirarse de la música

Taylor Swift sorprendió a sus admiradores de Instagram al ser el rostro de la nueva portada de Rolling Stone.

La estrella pop compartió las fotografías de su más reciente sesión para la nueva edición de Rolling Stone, en la que aparece luciendo un colorido maquillaje inspirado en las acuarelas.

En entrevista para dicha publicación, Swift se abrió y comentó algunos de sus incidentes más publicitados.

La intérprete de You Need To Calm Down habló sobre aprender hacer frente a la percepción siempre cambiante del público sobre ella, ya que cada que cometió un error, fue crucificada por ello, al igual que cuando hacia algo positivo, era criticada sin cesar, confesó Swift a la revista.

Según Taylor, el cambio constante de ser amado a ser aborrecido dejó marca en ella, y ocasionó que se cuestionara si debía abandonar la música por completo.

“Definitivamente pensé mucho en eso”, dijo.

“Pensé en cómo las palabras son mi única forma de dar sentido al mundo y de expresarme, y ahora cualquier palabra que digo o escribo se retuerce en mi contra”, reveló en entrevista.

Esta manipulación constante de las palabras de Swift se volvió aún más difícil de manejar cuando otras celebridades estuvieron involucradas, como Katy Perry y Kanye West.

La cantante relató ambas peleas, y aunque ella y Perry lograron hacer sus diferencias a un lado y volver a ser amigas, Taylor dejó claro que su drama del año pasado con West, a quién llamó “dos caras”, todavía le hace hervir la sangre.

Sin embargo, señaló que ninguna traición le dolió más que la que le generó Scott Borchetta, presidente de su sello formal, quien vendió las grabaciones maestras de sus primeros álbumes al gerente de música Scooter Braun como parte de un acuerdo por 300 millones de dólares.



“Estos son hombres muy ricos y poderosos, que usan 300 millones del dinero de otras personas para comprar, como el cuerpo de trabajo más femenino” agregó.

La entrevista de Swift abordó gran parte del desastre que la estrella pop ha tenido que enfrentar en los últimos años, enemistades, silencio político y su muy sonado “squad”.