Bárbara de Regil presume abdomen para celebrar 4 millones de seguidores

Bárbara de Regil celebró alcanzar 4 millones de seguidores en Instagram con sensual fotografía.

La actriz agradeció a sus admiradores el amor y respeto que le demuestran, y por ello decidió compartir una fotografía en la que muestra su tonificado abdomen en un diminuto bikini negro.

Al pie de la publicación, Regil dedicó unas palabras a sus seguidores en las que asegura que lo único que quiere es regalarles su trabajo actoral y motivarlos a ser mejores en todo.

“YA SOMOS 4 MILLONES ‼️ Gracias por el Amor y Respeto que me demuestran les Prometo es mutuo y lo único que quiero además de regalarles mi trabajo actoral ES MOTIVARLOS A SER MEJORES EN TODO, ES RECORDARLES QUE USTEDES SON SU MEJOR PROYECTO DE VIDA No olviden que Cualquier cosa que pierdes vuelve de otra forma, así que paciencia zzzz Lo que es para ti es para TI Repite conmigo No debo estresarme con cosas que no controlo… ME AMO y ME RESPETO Gracias gracias y deseo que tengan siempre la mejor VIDA”, expresó la actriz.

La imagen, ya cuenta con más de 170 mil likes y miles de comentarios de mujeres y hombres que alaban su belleza “¿cómo le haces para ser tan perfecta?, “Te adoro Rosario Tijeras”, “Sos hermosa”, se lee en la publicación.