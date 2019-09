Parte de lo que significa la retórica, para mí destacaría en éste tema como referencia que se refiere “ al arte de hablar o escribir con el fin de deleitar, conmover o persuadir a quienes se dirige”.

En mi opinión hay que reconocer al Presidente López Obrador hasta el momento su consistencia y convicción que entre otras cosas mencionó como candidato y hoy contra viento y marea remarca y trata de sacar adelante sus proyectos enmarcados en la Cuarta Transformación; no es necesario enumerar los yerros cometidos en su personal manera de gobernar, adicionalmente como ya lo había hecho los miembros de su Gabinete parece ser que se pliegan a sus acciones o instrucciones sin tratar de recomendar rectificaciones a su estrategia que a mi parecer en las actuales condiciones del país, no se puede continuar con todo que se trata de una herencia en décadas que es muy arriesgado hacer un rompimiento total de parte de nuestra historia; la formación de un nuevo programa social y económico no se logra con sorpresas o por imposición y en forma unilateral con todo y las buenas intenciones de nuestro actual Presidente.

Se requiere un verdadero plan de desarrollo en todos los órdenes pero que sea incluyente, es decir incluyendo a especialistas en sus áreas, empresarios que se interesen por México como un solo fin ya que hay que reconocer cuando algunos de ellos han salido beneficiados en forma consistente, lo cual también es irrefutable en el discurso sistemático del Presidente López Obrador en contra del neoliberalismo la concentración de la riqueza que ha propiciado una desigualdad tal que ya no es posible eludir como en otras épocas en la pobreza y miseria de tantos millones de mexicanos.

Retomo lo del párrafo anterior lo que en mi concepto debe de hacer AMLO, rectificar en algunas de sus acciones pero con un consenso de las diversas vertientes de nuestra sociedad, diagnosticar la infinidad de problemas de diversos tipos que tenemos en el país (que no tiene caso describirlo ya que se conocen) salir a enfrentar las restricciones que tenemos para un crecimiento económico estabilizador e incluyente; lo se de antemano soy iluso pero cada quien tenemos que tratar de colaborar aún con ideas u opiniones como en mi caso tengo la oportunidad de que el Siglo de Torreón me a permitido verter desde hace 20 años, la oportunidad de plasmar mi sentir que forma un pequeño eslabón en la cadena del sentir ciudadano.

Para un mundo convulso y riesgoso en todos los órdenes en donde nuestro país está insertado, es cuando debemos reaccionar ante los grandes problemas que tenemos y otros que vienen; pero esto sólo se logra con acciones y hablando de retórica no se trata de convencer sólo a un sector de la población por muy numerosa que sea, sólo la unidad, empeño y colaboración de todos los integrantes de la sociedad de éste importante, fuerte y con miras altas al futuro pueden contribuir en su conjunto a mejorar las condiciones actuales del país tan hermoso que habitamos, pero no se puede avanzar dividiendo o utilizando la retórica para convencer se requiere un nuevo consenso social e incluyente como antes dije, la historia nos lo dice cuando hemos crecido armónicamente no ha sido por algunos iluminados sino por el talento de varios y el esfuerzo de muchos; como lo expresara Matías Romero “ el Porfiriato en su mejor momento, no expresó la visión liberal ni la conservadora del siglo X1X, sino una síntesis de ambas”, que retomó en uno de sus escritos el brillante economista y periodista. Algo más a riesgo de ser repetitivo: “ Cuando el papel de la desigualdad, de la concentración de la riqueza, como el factor material y anímico incuba el fracaso de una estrategia de desarrollo, crecen las tensiones y se pierde la representatividad y el consenso se resquebraja “.