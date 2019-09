Almada analiza a su Santos

- Con un entrenamiento matutino en las canchas alternas de Territorio Santos Modelo, los Guerreros del Santos Laguna continuaron ayer su preparación rumbo al partido del próximo sábado ante el Atlético de San Luis.

El conjunto dirigido por Guillermo Almada trabajó en su cuartel general, con énfasis en los aspectos a corregir después del empate que negociaron en casa ante los Tuzos del Pachuca, partido del que se ha recuperado prácticamente la totalidad del plantel, por lo que ayer ya entrenaron con la total concentración en el duelo de la jornada 10. Los Albiverdes solamente acusan la baja de Ayrton Preciado, quien aunque ya trabaja al parejo de sus compañeros, aún tiene trabajo por hacer para estar en condiciones de jugar, además, el entrenador santista adelantó que otro de sus futbolistas, sin revelar nombres, podría presentar también alguna lesión de gravedad, pero eso será definido durante el entrenamiento de hoy.

Al término del entrenamiento de ayer, el estratega Guillermo Almada realizó un balance de lo que ha sido su equipo, justo a la mitad del camino en el Apertura 2019, señalando virtudes y áreas por mejorar: "hay muchas cosas por resaltar en el equipo, sobre todo por el corto tiempo que tenemos al frente del equipo, luego conforme pasa el tiempo, los futbolistas van absorbiendo más la idea que nosotros tenemos, a mí no me gusta llegar a los futbolistas con 300 cosas de golpe, porque luego no se digiere ninguna, prefiero llegar con pocas cosas y luego ir agregando, conforme lo vamos haciendo mejor, eso es para no generarles confusiones. La intensidad del equipo ha sorprendido a muchos, el juego, la propuesta, llevar el control del partido, los recorridos, son cosas buenas, a veces nos falta madurez en el desahogo del balón, el manejo del partido, puede ser por la juventud que tenemos, debemos seguir mejorando en la efectividad frente al arco contrario, porque en casi todos los partidos hemos generado más que los rivales, pero esa poca efectividad nos ha privado de llevarnos victorias; a groso modo, estamos satisfechos, sobre todo por la propuesta, que es diferente a la de años anteriores, aunque debemos seguir evolucionando", sentenció.

El estratega uruguayo negó que haya motivos de alarma para los Guerreros, tras el empate frente a los Tuzos, con el que hubo quien pudiera pensar que los rivales "ya saben cómo jugarle" a Santos, afirmando Almada que la desventaja que llegaron a tener, fue producto de desatenciones propias: "una de las cosas que analizamos, fue que los errores que tuvimos, no fueron generadas por Pachuca, ellos se recostaron, no salieron a presionarnos, nuestras fallas se debieron a una mala tarde de parte nuestra, nos pasó que recibimos dos goles rápidos y a veces no es fácil reponernos, tuvimos la capacidad de hacerlo ante un equipo de muy buenos futbolistas, intentaremos recuperar la precisión de otros partidos, si queremos ganar", afirmó el sudamericano.

Concentrado en lo que le espera a los Guerreros durante el próximo sábado ante San Luis, equipo que recién cambió de entrenador, Almada expuso: "han cambiado algunas cosas en su estilo de juego, demostraron cosas distintas ante Puebla, tomar más riesgos con el balón, es un buen equipo, ahora con matices distintos, algunas variaciones, va a ser un rival muy complicado, pero nosotros creemos en lo que estamos haciendo, debemos seguir respetando nuestro estilo, fortaleciendo nuestro juego, lo que estamos proponiendo, más allá de a quién nos enfrentemos, obviamente limitar al rival en lo que hace bien, en esa tarea estamos, seguramente va a ser un partido durísimo", adelantó Guillermo.

Gustavo Matosas es el nuevo dirigente de los potosinos, estratega al que Almada conoce bien: "a Gustavo lo conozco hace muchos años, nos hemos enfrentado como futbolistas también muchas veces, él es un ganador, ha ganado muchos torneos aquí en México, lo que le ha permitido formar una carrera importante, es un entrenador que tiene un estilo definido y eso hace que tenga una trayectoria importante dentro del futbol mexicano. Va a ser un buen partido, intentaremos proponer y trataremos que ellos no generen", dijo.